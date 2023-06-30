新西蘭外長：謹慎處理與華關係　避免在中美競爭被迫選邊站

新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）說，新西蘭非常謹慎地處理與中國的關係，一定要避免在中國和美國的戰略競爭中被迫「選邊站隊」。



馬胡塔星期五（6月30日）接受路透社訪問，稱新西蘭和中國的關係是複雜的。

在馬胡塔受訪時，新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）在中國的行程即將結束。希普金斯此次率領一支貿易代表團對中國進行6天訪問，行程包括與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面，重點討論兩國經濟夥伴關係和貿易課題。

希普金斯在訪華期間，並沒有過多着墨於新西蘭對中國或在新疆有侵犯人權行為的擔憂，因而受到國內的批評。

馬胡塔告訴路透社，「與中國的關係是複雜的，我們必須非常謹慎處理」。

她說，希普金斯此行聚焦貿易，並不表示新西蘭的外交政策轉變，而是顯示新西蘭對中國有一系列關注的課題。

希普金斯在與習近平會面後發表的聲明，並沒有提及人權問題或台海問題。2022年11月，時任新西蘭總理阿德恩在與習近平會面後發表的聲明中提到這兩點。

對此，馬胡塔說，希普金斯與習近平會面時談了經貿問題、人權問題和烏克蘭戰爭，她認為「這是毋庸置疑的」。

中國外交部沒有立即回應置評請求。中國駐新西蘭大使館發言人上週說，過去50年來，「通過共同努力，在相互尊重、求同存異的基礎上」，中國和新西蘭的關係取得了長足發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

