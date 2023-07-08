安倍晉三遇刺1周年　日媒：數人持疑似手槍接近獻花台遭警制服

7月8日是日本前首相安倍晉三遇刺身亡1周年。他當時在奈良市為黨友拉票發表演說時遇刺身亡。《讀賣新聞》8日稱，8日早上有數名青年持疑似槍械的物品接近獻花台引起騷動，被警方制服。



該報稱，8日上午約在11時30分，獻花台附近出現數名持槍青年，引發騷動。縣警察趨前詢問這些人這是什麼一回事。

該報引述目擊者形容男子所持物品：「它看來像是一把玩具槍。」

獻花台在當地時間早上8時設立並開放，8日早上民眾陸續前來獻花。他們雙手合十或鞠躬致意。

根據《產經新聞》8日稱，獻花台是由包括自民黨在內的義工團體設立的。前來獻花的人來自全國各地，並在獻花台前排起長長人龍。

▼圖為朝日新聞數碼帳號賬號上載現場影片，可見不少民眾來到安倍2022年遇刺現場佇立憑弔。

▼圖為《讀賣新聞》Twitter賬號推文，從照片可見，在安倍2022年遇刺現場臨時搭建的獻花台。

獻花台在上午8時30分左右開放，來到上午11日，排隊人數已增至約100人。

《產經新聞》訪問隊伍中的民眾，其中58歲的杉山勇人稱希望安倍安息。杉山稱安倍是一位增強國家防衛能力的偉人，對他英年早逝表示遺憾。

來自京都的68歲男子津倉敏明稱，希望當局在安倍遇刺地點設立一座紀念碑。

在安倍晉三2022年中槍的差不多同一時間，即7月8日上午11時30分左右，奈良市西大寺住持來到獻花台主持追悼會。

▼圖為《產經新聞》Twitter賬號推文，從照片可見，不少民眾來到安倍2022年遇刺現場悼念，部份人垂頭默哀，部份人則合什祈禱。

▼在距離事發現場以東約5公里的墓地公園「三笠霊苑」也豎來立了留魂碑。