安倍晉三逝世｜安倍之「雷」會否引爆日本之亂？

日本前首相安倍晉三在奈良演講時遭遇槍擊逝世。這起慘案令戰後總體上秩序良好的日本社會驚愕不已。這也是數十年以來發達民主國家內發生的最嚴重的政治暴力案件，給這個本已讓人們十分不安的動盪時代又增添了一絲不祥的氣息。

安倍對日本的影響還是極大的。姑且不論政治、外交方面的影響，單論經濟維度。在很多人看來，安倍「三支箭」，也就是安倍經濟學試圖改變日本「失去的二十年」的面貌。剔除疫情開始的2020年，安倍的經濟改革取得了一定的成果——失業率和財政赤字率不斷下降，通貨緊縮被扭轉了過來，GDP大多數時候為正向增長，而日經指數也是翻了2倍。甚至按照一部分人的計算，從安倍上台的2012年12月開始，直至2018年10月結束，認為日本經濟這一輪擴張期共持續71個月，算是個不錯的成績。

但，這筆經濟賬可以如此算的嗎？要知道，經濟上的泡沫破裂，是日本近幾十年來一直揮之不去的主要議題之一。看似賬面「繁華」，但實際上，日本經濟已陷入昏暗。甚至，在「安倍經濟學」的催化下，日本經濟潛藏了一個巨大的「雷」，一旦引爆，日本社會會付出更大代價。

在《日本深陷結構性困境 不是「失去的20年」 而是危矣！》一文中，曾經已經提示必須驚醒的數據：日元跌勢不止，已跌至24年來新低，連續十個月的貿易逆差，這些都是非常危險的信號。如今日本經濟的結構性困境，讓日本央行陷入兩難：不加息，是慢慢「死」，加息，是快點「死」。

但真正的「雷區」在於：在西方發達國家中，日本是債務壓力最大的國家。政府債務和總債務佔GDP的比例，日本是發達國家中最高的。政府債務佔GDP的比例超過250%，遠超60%的國際警戒線，總債務佔GDP的比例超過400%。

不同國家的國債佔GDP比例。（IMF）

自2020年疫情爆發以來，日本每年的財政收入，大概60多萬億日元，而財政支出，高達110萬億日元。財政支出的40%，都需要用發債彌補。每年都借新債，還舊債。

2021年底，日本的國債達到了 1,241萬億日元創下歷史新高。提高一個點的利息，就意味着高達12萬億日元的額外利息支出。這個是日本政府根本無法承受的。所以，日本央行會不惜代價，維護低利率政策。

日本政府為什麼要借這麼多錢？從泡沫危機開始，日本接連遭遇亞洲金融危機、網路泡沫危機、全球金融危機以及新冠疫情。日本政府為了刺激經濟增長，率先在2001年，即網路泡沫危機期間，實施量化寬鬆，大舉購買國債，債務規模直線攀升。同時，日本央行將拆借利率下調至負數，日本是第一個進入負利率時代的國家。後果是，政府債務規模激增，日本央行成為日本政府最大的債權人。

日本加速走向一種經濟常態：低利率、低通脹、低增長、高福利、高貨幣、高債務。這種經濟常態的底層邏輯是：低生育、老齡化加速-經濟增長乏力、養老金開支增加-貨幣擴張、財政擴張-金融危機-貨幣擴張、財政擴張-低利率、低通脹、低增長、高福利、高貨幣、高債務-資產通脹、實體通縮。這是日本現象，甚至可以說是全球的「日本現象」。

儘管日本企業積累了很多先進技術，但高負債給日本社會蒙上了一層陰影。大量貨幣刺激，實體經濟依然不振，資金長期在金融系統空轉，資產泡沫和政府負債不斷膨脹。這就是結構性通脹：實體通縮，效率愈低；資產通脹，風險愈大。

日本經濟疲軟，日本央行也不敢貿然改變貨幣政策導向。（美聯社）

那為什麼日本負債率全球第一，卻從來沒有引起過警醒？日元擴張的信用資產主要是本國國債。換言之，日本政府發行的國債，95%由日本央行及本國企業、居民持有。債務內部化，不等於債務不用還，而是外債風險很低。像阿根廷、土耳其等新興國家，政府負債率比日本低，但是外債率高。一旦美元升值，外資負擔加重，債務信用崩盤，貨幣危機爆發。

日元之所以過去幾個月大幅下跌，一個重要的原因就是日本央行的印鈔速度太恐怖了。德意志銀行認為：「貨幣和日本金融市場正在失去任何基於基本面的估值錨」， 「我們將很快進入一個階段，日本金融市場將出現戲劇性和不可預測的非線性。」

國際市場上，很多對沖基金在和日本央行對賭，正如多年前索羅斯在亞洲金融危機中做的事情一樣。許多投資者對日本政府債券（JGBs） 做空，希望日本央行最終無力支持日本國債市場。做空的都是國際對沖基金。但另一頭，日本企業及居民願意持有日本國債，說明他們認可國債的信用，日本投資者很信任日本央行。

如果日本央行輸了，那將會是一場巨大的金融危機。日本的債券市場危機，無疑是一頭影響全球的「灰犀牛」，不僅日本社會泡沫刺破，繼續「失去」，全球經濟亦將陷入新的混亂。