英國BBC男主持3年間向青少年資助吸毒　換取拍攝色情照片

英國廣播公司BBC一名男主持人，被指過去3年來向一名未成年的17歲青少年支付超過3.5萬英鎊，以換取對方的色情照片，BBC強調將嚴肅處理。多名BBC知名主播均否認是醜聞主角。



英國《太陽報》等傳媒7月7日及8日報道，涉事青少年的母親指控BBC一名知名男主持人，向她17歲的孩子支付超過3.5萬英鎊，以換取「露骨的色情照片」，而涉事男主持亦有向青少年傳送工作時的照片，形容他從來沒有打算隱藏身份。

這名母親又表示，她的孩子在獲得金錢後吸食可卡因，染上毒癮成為癮君子。在2023年5月，她曾向BBC舉報這名主持人，希望制止對方行為。但這名母親表示在舉報後仍可於電視上看到這名主持人，令她感到沮喪，所以選擇聯繫其他傳媒。

《太陽報》的報導出刊後，BBC強調公司嚴肅對待所有指控，並會在需要時採取行動，包括積極與舉報人聯絡，了解事件細節。有報道指該主持人目前已被停止出鏡，但未透露該主持人是誰，惹來外間揣測。多名BBC男主持，包括綜藝節目主持克拉克（Rylan Clark）、時事節目主持瓦因（Jeremy Vine）等，於社交平台澄清自己跟事件無關。