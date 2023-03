連尼加周末重返主持崗位　BBC將重新審視員工社交媒體指引

英國足球名宿連尼加(Gary Lineker)此前因一個批評英國政府做法猶如納粹德國的帖文,遭英國廣播公司(BBC)停職,事件引起軒然大波,由於其兩名拍檔舒利亞和伊恩朗禮皆表態力撐連尼加,由他主持的足球王牌節目《Match of the Day》只播出20分鐘便草草收場,BBC高層亦因此顏面盡失。

不過據BBC最新消息指出,連尼加已與管理層達成協議,他將會復職重新回歸到節目當中。



連尼加與BBC之間的事件引發軒然大波,幾天過去後終達成協議。(Getty Images)

英國政府當局日前提出法案,經水路偷渡的非法入境者將會被扣留,然後在數周內遣返至原國或第三國,連尼加在Twitter留言譴責「這是針對弱勢群體的殘酷做法」,並認為有關手段「與30年代的德國無異」,暗指英國政府有如納粹政府般無良,BBC隨後宣布將連尼加停職,事件引來足球界不滿和抵制,更有球員指會不接受BBC的賽後訪問。

不過最新聲明中,據稱雙方已達成協議重新合作,BBC主席戴維(Tim Davie)表示連尼加是電視台的重要一員:「我也知道BBC對他的意義重大,我很期待他在周末為我們作節目廣播。」

在聲明之中,戴維亦宣布BBC會重新獨立審視他們的社交媒體指引,特別是像連尼加這種新聞及時事之外的非正式員工。對此連尼加表示很慶幸彼此都能找到合適的解決方法:「我支持這次審視,並期待回到節目當中。」

戴維亦表示連尼加同意會在這次獨立審視期間遵守社交媒體的使用指引。

連尼加事後發長文感想

在聲明發出之後,連尼加在個人Twitter中亦分四段發明長文感想。

「在這超現實的幾天過去之後,我很高興大家找到一個解決方法。我想感謝所有對我的支持,特別是我在BBC體育頻道的同事們,感謝他們所表現出來的非凡團結。足球是一項團體運動,但他們所展示的支持勢不可擋。」連尼加說道。「我在BBC擔任體育主持已接近30年,能與這世界上最優秀、最公平的廣播公司合作令我感到無比榮幸。我已急不及待想在周六回到MOTD節目當中。」

「最後一個想法:無論這幾天過得多麼艱難,顯然都比不上那些為躲避迫害或戰爭,而需要逃離家園,千里迢迢地去尋求庇護的人。看到你們這麼多人都對他們的困境感到同情,這使我心萬分溫暖。」他在Twitter中續說道。「我們仍然是一個以寬容、熱情和慷慨的人民為主的國家,謝謝。」

連尼加的兒子佐治連尼加(George Lineker)周日(12日)在Twitter中感謝外界對父親的支持:「經過這忙碌的幾天後,為這位老人而感到驕傲。你不需要為做一個好人和堅持自己的言論而道歉。公眾的反應非常壓倒性,感謝大家的支持。」

兩拍檔齊齊轉台

之前為聲援連尼加,其兩名拍檔舒利亞和伊恩朗禮先後表明不會出席《Match of the Day》,隨後更被發現他們「過檔」出現在英超電視(Premier League TV)的節目當中,似乎毫不懼怕與BBC「打對台」,不過如今事件解決,連尼加決定「回巢」,相信這兩名老拍檔也會回歸到《Match of the Day》當中。

據英國《每日郵報》報道,該日的《Match of the Day》比平時增加了50萬名觀眾,似乎大家都想一睹這個節目如何大出洋相。最後該節目在沒有旁述和嘉賓的情況下,只播了20分鐘便草草結束。