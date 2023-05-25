BBC專訪素海霖繪麗奈　剖白出道AV女優感受　網民：她創造歷史

在香港土生土長的繪麗奈erena （中文名素海霖）於早前正式於日本出道，除了成為香港首位具有正式身份的AV女優之外，也同時成為近兩三個月香港人茶餘飯後的話題。於昨日（24日），素海霖更接受了BBC的專訪，讓海外的網民亦能進一步認識這位香港第一女優。



（YouTube截圖 @BBC News 中文)

在素海霖和BBC的訪問中，素海霖除了再次強調自己投身AV行業是因為自己對成人行業真的有興趣而並非網民所指的走投無路或者原生家庭有缺憾所導致之外，她亦在訪問中分享自己向日本AV公司自薦成為女優，以及成為女優後正式拍攝AV的一些經過和感受。

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素海霖指自己當初決定要投身AV行業後就立志要成為最頂尖的女優，「我一係就唔做，一係就要做最TOP果啲，如果唔係就唔好做」。她亦指拍AV不是一件簡單的事，因為正式拍攝時，拍攝團隊最少有5個人在看著她做愛。除了緊張之外，心理壓力亦很大。

除此之外，她亦提到自3月正式出道成為AV女優後就沒有再和父母聯繫，她相信父母已經得知自己成為了AV女優，但雙方都需要時間消化和冷靜。她同時提到，如果她是男生，她也會很介意自己的另一半曾經拍過AV，但她認為每一樣工作都有相應的代價，而家人和另一半就是成為AV女優所需要犧牲的代價。

（YouTube截圖 @BBC News 中文)

這個專訪除了引起香港的網民關注之外，同時也吸引了不少台灣、澳門和內地的網民觀看並留言，有網民認為素海霖最過人的膽識不是做AV女優，而是出道後要面對香港人刻薄的言詞和人身攻擊。亦有網民認為每個人都有自己想行的路，假如不影響到別人的話，無需要對她惡言相向。除此之外，更有網民指當BBC都訪問她的時候，間接證明社會已經不只把她視為影視或娛樂圈人物，而是一個創造歷史的人物。