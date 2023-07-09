美國共和黨指控司法部「政治干預」　阻礙調查亨特案件

美國總統拜登之子亨特（Hunter Biden）最近與聯邦檢察官達成一項認罪協議，為特朗普（Donald Trump）政府2018年啟動的調查畫上句號。但司法部門這一操作引起美國共和黨的不滿，他們指責拜登政府不願追究此案。



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美聯社7月8日報道，領導美國國會眾議院司法委員會、監督和問責委員會及籌款委員會的共和黨人指控司法部「政治干預」，他們計劃對亨特的案件展開聯合調查，並要求美國司法部、聯邦調查局和國稅局高級官員提供證詞。

報道稱，共和黨人發起的調查，始於眾議院籌款委員會上個月公佈的兩名國稅局僱員的證詞，兩人指美國司法部通過緩慢調查及拖延等手段，阻止國稅局特工在2020年美國大選前夕深入調查與亨特有關的案件。

圖為7月4日，美國總統拜登一家在白宮慶祝獨立日，觀賞煙花。（Reuters）

根據其中一人的說法，亨特受到美國司法部的「特別優待」，國稅局特工對亨特的調查面臨諸多阻力，走訪調查和簽發搜查令都會遇上障礙。另一人則指他從2015年就開始調查亨特的個人生活和財務狀況，但司法部都會向亨特的律師「通風報信」，阻止調查人員獲取與亨特有關的證據。

針對亨特的調查於2018年特朗普（Donald Trump）執政期間啟動。2020年以來，共和黨政客多次指責亨特在海外商業交易中存在廣泛不當行為。聯邦檢察官韋斯（David Weiss）在6月20日，提交了兩份針對亨特的指控文件，分別涉及稅務犯罪和槍支指控。

第一份文件指出，亨特存在故意不繳納稅款的行為，他在2017年和2018年的應稅收入都超過了150萬美元，每年欠美國聯邦所得稅超過10萬美元。根據法庭文件，稅收指控最高可判處一年監禁和10萬美元罰款。亨特「暫時同意」對2017年和2018年未繳納稅款的兩項輕罪指控認罪，這意味着他將承擔相應的法律責任。美國《華盛頓郵報》援引知情人士稱，美國檢察官計劃建議對這兩項稅務輕罪判處緩刑。

第二份涉及槍支的指控稱，在2018年10月的11天內，亨特持有一把.38口徑的柯爾特眼鏡蛇左輪手槍。美國聯邦法律禁止任何使用非法藥物或對非法藥物上癮的人購買槍支，而多年來亨特一直受藥物濫用困擾，存在故意持有槍支的行為。

根據美國法律，非法持槍罪名最高可判處10年監禁。但美國司法部表示，亨特已經就這項指控達成了審前轉處協議。這意味着亨特在技術上不會對這一罪行認罪，如果他在特定時間內遵守某些條款，檢察官將同意放棄該指控。美國全國廣播公司（NBC）稱，有法律專家推測，稅收和槍支指控不太可能導致亨特入獄。