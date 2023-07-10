北約欲染指亞太　澳前總理批秘書長：惡意投毒亞洲　像美國特工

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）當地時間7月10日將訪問德國，並於11日至12日參加在立陶宛首都維爾紐斯舉行的本年度北約（NATO）領導人峰會。



據澳洲《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）當地時間7月9日報道，澳洲前總理基廷（Paul Keating）當天批評稱，正當阿爾巴尼斯前往歐洲地區鞏固澳洲與北約的關係之際，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）的這個「超級傻瓜」（supreme fool）也「一唱一和」，試圖加深北約與整個亞洲地區的關係。



本文原載於獲觀察者網，香港01授權轉載。撰文：熊超然。



基廷形容，「最愚蠢的」斯托爾滕貝格不像是一名歐洲安全的領導者和發言人，更像是一名美國特工，而北約這種「歐洲人相互爭鬥」的產物一旦出口至亞洲，「將如同亞洲歡迎瘟疫降臨在自己身上一般」，傷害到近期正取得巨大發展的亞洲地區。

此前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）被曝反對北約在日本設立辦事處，這使得北約內部幾個月以來關於在「印太地區」建立首個「前哨站」的討論變得複雜化。對此，基廷也贊同馬克龍的觀點。

圖為澳洲《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）2023年7月9日報道截圖。（Sydney Morning Herald）

據報道，曾擔任挪威總理的斯托爾滕貝格，自2014年以來一直擔任北約秘書長一職。上周，他的北約秘書長任期又延長了一年。今年（2023年）早些時候，他曾聲稱：「歐洲發生的事情對『印太地區』至關重要，亞洲發生的事情對北約至關重要。我們的安全是相連的。」

而在前往歐洲訪問之前，阿爾巴尼斯近日也聲稱：「我參加北約領導人峰會是很重要的。澳洲參與到這個聯盟中絕對符合我們的國家利益，因為我們共同努力建設一個和平與穩定的世界。」

當地時間7月8日，澳前總理基廷在其發表的一份聲明中說：「法國總統馬克龍警告北約不要向亞洲擴張是正確的，這向所有人提醒了北約的大西洋計劃和重點。」

對於北約試圖在亞洲打造「亞洲版北約」，基廷稱，「歐洲人在300年的大部份時間裏一直在相互爭鬥」，他說：「向亞洲出口這種惡意的毒藥，如同亞洲歡迎瘟疫降臨一樣。」

「亞洲最近正在長期潛在的貧困中取得發展，如果與歐洲的軍國主義以及美國慫恿的軍國主義有任何關係，這一承諾就會受到損害。」

而對於北約秘書長，基廷則直言：「在國際舞台上的所有人中，最愚蠢的是現任北約秘書長斯托爾滕貝格……斯托爾滕貝格與其說像是歐洲安全的領袖和發言人，倒不如說像是美國特工。」

圖為澳洲前總理基廷（Paul Keating）2022年9月22日在堪培拉出席已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）全國追悼會。（Getty Images）

事實上，北約近來與日本勾連互動不斷，即將在立陶宛召開的北約峰會，也被視作美國將北約勢力引入亞太的契機。不過這一企圖正遭到法國的阻撓。

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）7月7日曾報道稱，法國正在擱置一項擴大北約在亞洲影響力的協議。知情人士形容，對於北約在日本設立聯絡處的計劃，「最強烈的反對來自法國」。還有愛麗舍宮官員透露，其實日本政府自己也表示，他們「並不是非常重視」設立聯絡處一事。

英媒6月5日也曾披露，法國總統馬克龍已強調，北約不應將其勢力範圍擴大到北大西洋地區以外，否則「將犯下一個大錯誤」。報道稱，設立新的北約辦事處一事，需要得到北約最高政治決策機構北約理事會的一致支持，這意味着法國有權阻止此舉。

此前，中國外交部發言人汪文斌強調，亞洲是全球最具增長活力和發展潛力的地區。亞洲應該成為合作共贏的「大舞台」，不應該被割裂為一個個封閉排他的「小圈子」。亞洲各國歡迎一起來「成事」的努力，不歡迎專門來「搞事」的企圖。中方堅定維護東盟中心地位和包容性區域合作架構，願同包括東盟國家在內的地區夥伴一道，秉持開放合作、互利共贏理念，反對在亞洲煽動陣營對抗的言行，攜手把亞洲打造成和平的支柱、發展的高地、合作的熱土。

《悉尼先驅晨報》報道稱，在澳洲總理阿爾巴尼斯訪問德國並同德國總理朔爾茨會晤時，兩人將宣布一項協議，澳洲將向德國出售100輛昆士蘭製造的「拳擊手」（Boxer）重型武器運輸車，這筆價值10億美元的交易，被認為是澳洲最大的國防出口合同之一。

阿爾巴尼斯對此表示：「這項協議將提振澳洲的國防工業，確保當地就業，並為澳洲的經濟增長做出貢獻。」

而在2023年早些時候，基廷也曾猛烈抨擊過澳洲同美國和英國組建澳英美聯盟（AUKUS），並打造核潛艇的計劃。他表示，這一核潛艇交易「肯定是史上最糟糕的交易」，並強調所謂的「中國威脅論」毫無依據，中國人不會攻擊澳洲。對此，阿爾巴尼斯則嘴硬聲稱，不同意基廷對於當前2023年世界形勢的判斷。

據報道，此次北約峰會，烏克蘭申請加入北約仍然是「首要議程」，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在會議上要求世界各國領導人增加對其國家的軍事和人道主義援助。而在一些軍事人士和國內反對派批評澳洲政府近期援助「不夠慷慨」之後，阿爾巴尼斯一直在考慮是否增加澳洲的對烏援助。