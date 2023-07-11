泰國首相巴育宣告退出政壇　續任看守首相至新政府成立

泰國首相巴育（Prayut Chan-ocha）7月11日宣告退出政壇與退黨。他將繼續擔任看守首相，直至新政府成立。



巴育透過政黨發出的聲明表示，「從現在開始我想要退出政壇，辭去泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）黨員的職務。」

泰國大選：圖為2023年5月14日泰國大選投票日，泰國現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）離開位於曼谷的競選總部。（Reuters）

9年前通過政變上台

現年69歲、軍人出身的的巴育，自2014年起通過政變上台，出任泰國首相，然後在2019年贏得大選，他曾在2022年8月遭短暫停職。

2023年1月，他加入新政黨泰國人團結建國黨，以參與5月舉行的大選，尋求連任，未能成功。

路透社指，巴育所屬的政黨在5月14日舉行的選舉中慘敗，僅贏得500個眾議院席位中的36個，所以外界也已預期他會宣布退出政壇。

誰是下任首相？

在5月大選中，反對派前進黨取得下議院大多數席位，領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）邀請多個政黨組成執政聯盟，又指已準備好擔任首相。

圖為泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2023年6月4日在曼谷參加LGBTQ遊行活動。（Reuters）

泰國國會7月13日、19日與20日舉行會議，推選新首相。依照泰國憲法，首相候選人必須在上下兩院750席中至少獲得過半數的支持，即376票。

皮塔是否夠票擔任首相備受關注，他6月27日則主張，已在上議院取得足夠的支持，足以拜相。