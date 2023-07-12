BBC：被指付錢買青少年不雅照男主持　遭第二人出面指涉恐嚇

英國廣播公司（BBC）一名男主持人被指涉向未成年人士提供金錢以換取對方提供自拍不雅照後，青少年7月10日通過代表律師否認曾發生不當事情。BBC稱第二名自稱認識主持人以及受過他恐嚇的爆料者出現，讓事件有變得複雜的趨勢。



BBC稱爆料者自稱20多歲。他指男主持人最早是在一款交友軟件上「匿名聯繫」他，經過一段時間兩人轉移到其他平台繼續通訊，男主持人此時表露身份，並叮囑他「不要告訴任何人」。

男主持不時提出兩人出來見面，但最終未有成事。

這名年輕人在網上提到「認識一名BBC主持人」，並暗示說「可能會在某個時間點說出主持人名字」。主持人之後向他發出「充滿辱罵和咒罵語的威脅訊息」。

青年接受BBC訪問時稱，被主持人的言語嚇到並覺得害怕。

他與《太陽報》報道所指、被主持人誘拍不雅照的青少年沒任何關係。

BBC News稱已證實這些訊息是從主持人的手機發送的。公司稱，尚未收到主持人或其律師對最新指控的回應。

有關主持人與涉事青年的不良互動看來已非第一次。《太陽報》9日稱，第一名少年的報道曝光後，主持人打了2個電話給青少年，質問對方「做了什麼好事」，又要求青少年叫母親停止調查。

圖為2023年7月10日，來自其他媒體的工作人員來到英國廣播公司位於倫敦的總部進行採訪。（Reuters）

到底發生什麼？

《太陽報》7日稱，英國廣播公司一名著名的主持人向一名未成年的17歲青少年支付金錢以換取「露骨的色情照片」。

報道引述涉事青少年的母親稱，從2020年開始，這名BBC的男子向青少年支付超過3.5萬英鎊（約35萬港元），其中一次還試過一筆過支付5000英鎊（約5萬港元）。

英格蘭的合意性交年齡是16歲，但年齡低於18歲者的照片，可被視為兒童危情物品。

青少年母親透露，這名主持人從孩子尚未成年、17歲的時候便開始給錢孩子，青少年拿這些錢來購買可卡因，短短3年，青少年從一名無憂無慮的年輕人變成癮君子。

事情來到10日出現變化，青少年通過代表律師致函BBC稱，沒發生過不適當或非法的事情。青少年7日晚透過WhatsApp告訴《太陽報》，母親的說法完全錯誤且沒有事實根據，相關指控都是「垃圾」。

該報其後反駁稱，已見到足以支持他們為之憂慮的證據。現在是時候BBC進行適當調查。

多人忙於自清

報道刊出後，電台及電視台主持人坎貝爾（Nicky Campbell）、體育電視節目主持人萊恩克（Gary Lineker）、綜藝節目主持克拉克（Rylan Clark）和時事節目主持瓦因（Jeremy Vine）等，BBC多名男主持於社交平台澄清自己跟事件無關。

▼坎貝爾在Twitter分享的警方網站截圖顯示，他已主動與警方聯繫↓

英國BBC性醜聞：圖為英國廣播公司（BBC）電台及電視台主持人坎貝爾當地時間2023年7月8日在Twitter發布的英國警方網站截圖。（Twitter@NickyAACampbell）

《太陽報》8日晚再報道，青少年母親進一步爆料，自己曾看到過孩子和主持人視像的過程，當時感到很震驚，手機熒幕中主持人身穿四角內褲坐在家中沙發，準備讓孩子為他表演。

事隔2天，BBC於9日發聲明，證實5月首次接獲投訴，但未有透露這名主持人是誰。這聲明是承認公司接獲投訴後7週，都沒向高級管理層報告，直到英國《太陽報》就此事接觸BBC為止。

青少年的家人是在5月18日親身走進BBC大樓投訴，翌日再就此事聯絡英國廣播公司觀眾服務（BBC Audience Services，暫譯）。

BBC於9日的聲明指出，公司7月6日收到不同的新指控後已把這名主持人停職，目前正與警方接觸。倫敦警方稱已與BBC進行初步接觸，但尚未提出正式指控。

BBC於11日稱，《太陽報》6日就報道接觸BBC，同一時間，公司通知管理層。

聲明稱：「我們非常嚴肅地處理任何指控，也有適當的流程來積極（主動）地應對這些指控。」不過根據青少年母親的說法，他們5月向BBC投訴後，青少年6月又收到1,000英鎊（約1萬港元）。

母親認為BBC覺得這名主持人太重要，因此根本沒有就此與主持人溝通。

BBC目前正在努力調查針對主持人的指控，在調查同時保護他的私隱、對外公開回應，同時避免讓旗下一眾明星主播成為被懷疑的對象。