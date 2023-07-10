英媒爆BBC主持誘青少年拍片「脫剩內褲」又阻受害人作證

英國廣播公司（BBC）一名男主持人被指過去3年向青少年提供金錢以換取對方色情照片後，青少年母親再爆料，自己曾親眼目睹孩子與主持人視像時對方僅穿着四角內褲（俗稱：孖煙通）。英媒7月9日又指，這名主持人在事件曝光後2度致電這名青少年阻止調查。



母親再爆主持人視像時脫剩內褲

《太陽報》7日報道英國廣播公司一名男主持人向一名青少年支付超過3.5萬英鎊以換取對方「露骨的色情照片」。青少年母親稱，這名主持人從她的孩子尚未成年、17歲的時候便開始給錢，孩子拿這些錢來吸毒。涉事青少年現年20歲。

青少年母親進一步透露，自己曾看到過孩子和主持人視像的過程，當時感到很震驚，手機熒幕中主持人身穿四角內褲坐在家中沙發，準備讓孩子為他表演。

涉事主持遭停職

報道指這名主持人已被停職。英國廣播公司9日強調嚴肅對待所有指控且會在需要時採取行動，又證實已把這名主持人停職並正與警方接洽，但未透露該主持人是誰，惹來外間揣測。

包括綜藝節目主持克拉克（Rylan Clark）和時事節目主持瓦因（Jeremy Vine）在內BBC多名男主持於社交平台澄清自己跟事件無關。

英國BBC性醜聞：圖為英國廣播公司（BBC）電台及電視台主持人坎貝爾當地時間2023年7月8日在Twitter發布的英國警方網站截圖。（Twitter@NickyAACampbell）

再被爆連環致電阻調查

這間傳媒9日再指，事件曝光後，這名主持人打了2通電話給青少年。

報道稱，涉事主持人質問對方「你做了什麼好事」，又要求青少年叫母親停止調查。