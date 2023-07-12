日本打工仔「平均年薪曝光」低得嚇人 53歲男每月只能儲這點錢
撰文：聯合新聞網
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日本不論在教育、經濟等層面，都可稱得上是已開發國家當中的佼佼者，許多台灣人更懷著赴日工作的夢想。
不過，近期日本電視節目揭露平均年收入，許多網友一見數字隨即哀聲連連，甚至有人大嘆「拚盡全力只為活著」。
網友貼糧單證收入真的這麼少 點圖了解更多：
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推特帳號「かぶぱん」近期分享了一張電視節目截圖，只見日本的平均年收入為443萬日圓（約24萬港元）。
其中一名53歲人夫扣除獎金、年金保險及稅之後，平均每月約22萬至25萬日圓（約1.2萬至1.4萬港元），每月開銷房貸8萬日圓（約4,500港元）、伙食費4萬至5萬日圓（約2,200至2,800港元）、孩子教育費5萬日圓、存款3萬日圓（約1700港元）。
數字曝光後許多日本網友哀嘆，「看來只能繼承親戚的股票了」、「拚盡全力只為活著」、「即使住在農村，家庭年收入400萬日圓（約22萬港元）也是地獄」。
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「我想知道這是不是真的，然後Google一下，結果是真的」、「這是一個很多人沒有額外收入就生活困難的時期」、「如果你是單身，收入還可以，但如果你有家庭，那就顯得不夠了」。
消息傳到PTT後也引起台灣網友討論，有人表示「日本是真的也被搞很慘」、「亞洲怎麼感覺都差不多是這調調……不對，全世界都是」、「還有日本稅重又多，台灣相比真的少很多」、「他們一個月22萬日圓大概等於我們22K」。
另外，有一名在日本工作的網民亮出薪資單證實電視台數據，他表示節目上案例的薪資結構和自己雷同，年薪約450萬日圓（約25萬港元），扣除年金保險、所得稅後，月薪約25萬至26萬日圓（約1.4萬至1.5萬港元）。
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