東亞奇蹟奄奄一息？人口減少礙發展　專家：印度將變全球經濟中心

撰文：nippon.com
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日本去年出生人數跌破80萬。然而不僅是日本，中國、韓國和台灣相繼發佈的少子化資料也同樣令人震驚。長期以來東亞這個備受矚目的「全球經濟成長中心」，似出現因難以抵抗人口崩潰而失去這一地位的迹象。

文：土谷英夫（上智大學經濟系畢業，曾任日本經濟新聞社編輯委員、論說委員、社論副主筆、專欄作家，著有《1971年　市場化和網路化的紀元》）

發展接力已氣息奄奄

上世紀60年代，日本經濟高速成長的現象曾被稱作「日本奇蹟」。日本的經濟總量（當時按國民生產總值GNP統計）在1963年超過法國，1967年超過英國，1968年超過西德，躍居為僅次於美國的世界第二大經濟體。

創造了「漢江奇蹟」的韓國，以及台灣、香港和新加坡這批亞洲「四小龍」在日本之後發展起來。這些地區的迅猛發展也催生了「新興工業經濟地區（NIES）」這樣一個新詞。

1978年末，當時中國的最高領導人鄧小平發出了實施「改革開放」的號令。「巨龍」中國開始騰飛，2010年替代日本，成為世界第二大經濟體。在2018年末召開的「慶祝改革開放40週年大會」上，習近平國家主席發表講話，把中國經濟佔世界經濟的比重由不到2%上升到15%以上的40年改革開放稱作「奇蹟」。

東亞各國各地區「奇蹟式發展」的接力棒薪火相傳，造就出「全球經濟成長中心」。然而現在，跑者似乎已經「上氣不接下氣」了。

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停不下來的「少子化骨牌」

2022年日本新生兒數量為79萬9728人，創下自有可比資料的1899年以來的最低水準。這個跌破80萬人的結果，比日本國立社會保障與人口問題研究所的推算時間提前了11年。即使拋開疫情的影響，這個數字也具有相當大的衝擊力，首相岸田文雄將其表述為「危機狀況」。

中國去年的出生人數為956萬，跌破了1000萬大關。儘管出生人數在廢除「獨生子女政策」第一年的2016年略有成長，但之後又開始持續減少，2022年的總人口為14億1175萬人，較上一年減少了85萬人。據說這是1961年以來首次出現人口減少。人口學家、美國威斯康辛大學研究員易富賢指出，低於1000萬的出生人數，是1790年（清代）以來的最低水準。同時他還認為，總人口統計存在偏差，2018年達到12.8億人的峰值後就已經轉為減少。

韓國去年的總和生育率（1名女性一生中生育孩子的數量）為0.78人，創歷史最低記錄。韓國的少子化速度高居全球第一，甚至不到人口交替水準（2.1人）的40%。韓國政府也並沒有袖手旁觀。2006至2021年共計投入了280兆韓元（28兆日圓）來應對少子化問題，但最終徒勞無功。台灣去年的出生人數跌破14萬，創有統計以來的最低水準。出生人數已連續7年減少，總人口也從2020年開始連續3年減少。

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印度人口居首，獨領風騷

少子老齡化方面，日本走在東亞的前列。勞動年齡人口（15到64歲）的峰值出現在1995年。這個時間與泡沫經濟破滅、「失去的30年」的開端基本重合。總人口的峰值出現在2008年。

韓國、台灣和中國的總和生育率低於日本，少子老齡化的速度快於日本。中國和韓國面臨著房地產泡沫破滅的危險，它們是否會重蹈日本的覆轍，陷入經濟長期停滯的困局呢？順便提一句，2022年的GDP成長率，日本為1.0%，韓國為2.6%，中國為3.0%，台灣為2.5%。

東協（ASEAN）主要5國中，泰國的增速較為緩慢，僅為2.6%，印尼超過5%，菲律賓超過7%，越南和馬來西亞超過8%，均表現堅挺。東協各國的平均成長率32年來首次超過中國。

總人口數量將在年內取代中國成為「世界第一」的印度也實現了6.7%的經濟成長，遠高於中國。據預測，印度人口將持續成長至本世紀60年代。

「經濟成長中心」或轉移至東協和印度

去年下半年（7至12月），外國資本對中國的直接投資降至18年來的最低水準，同比減少高達73%。除了疫情防控、中美對立風險等因素外，似乎外界對少子老齡化問題導致中國市場萎縮的擔憂也產生了影響。

進入中國的外資越來越少，在中國以外地區拓展零件採購點、將生產基地轉移至他國等情況在逐漸增多。承接方主要是越南、馬來西亞等東南亞國家。

對比觀察「人口金字塔」，就能清楚地看出各個國家的發展潛力。東亞國家都是下部（年輕人群）較窄的「壺型」或者類似海星的形狀，而東南亞國家基本都是上部（老年人群）較窄，中間到下部較寬的「吊鐘型」。印度已經開始從標準的金字塔型向吊鐘型轉變。

「全球經濟成長中心」從東亞轉到東南亞，再到印度的趨勢似乎已經不可阻擋。

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