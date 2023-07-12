溫網｜世界排名76烏克蘭球手挫一姐入四強　「戰爭令我更頑強」

烏克蘭球手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）昨日在溫網8強，以盤數2：1擊敗頭號種子施安迪（Iga Swiatek）入4強。她將會在明日的準決賽鬥捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）。28歲的絲慧杜蓮娜表示俄烏戰爭令她的心理變得更強大，能夠更淡然面對比賽中的逆境，因為「人生中還有更困難的情況」。



面對世界排名第1的波蘭球手施安迪，28歲的絲慧杜蓮娜首盤先贏7：5，到第二盤兩人鬥至決勝局，施安迪贏細分7：5追成平手。在第三盤，絲慧杜蓮娜以6：2勝出，淘汰施安迪，躋身4強，追平個人在大滿貫的最佳成績。

絲慧杜蓮娜賽後表示，很高興自己的成績可以為烏克蘭人帶來一點喜悅，而且她認為俄烏戰爭令她變得更頑強。她說：「心理上，我不再視（比賽中的）困境為災難。人生中還有更惡劣的情況。我覺得戰爭令我更頑強，心理上也是。」

絲慧杜蓮娜去年10月誕下女兒Skaï，到今年4月才復出，早前在法網8強止步，現時世界排名76位。在今場比賽，施安迪的第一發球成功率雖有72%，但絲慧杜蓮娜的第一發球、第二發球及接發球得分率皆比對方優勝，而且施安迪的非壓力下犯錯多達41次。在溫網再創績，有望令絲慧杜蓮娜的世界排名重上30名以內。

「這是對我的鼓舞，很大的鼓舞，可以回到頂級球手行列。不過，有了女兒又經歷過戰爭，已經令我變成另一個人。我現在看待事物的態度有點不同。我會更加平靜地去面對。」她說。

在溫網8強贏波後，絲慧杜蓮娜與女兒視像通話，「她因為食雪糕而分心，我不是她最關注的東西。她的年紀還未在乎我贏波還是輸波。」