美國提供集束彈之罪　是烏克蘭人民的催命符

俄烏戰場戰事焦灼，雙方僵持不下。就在這個時候，拜登政府作出了一項令人震驚的決定——批准向烏克蘭提供被「奧斯陸公約」禁止使用的集束炸彈。



集束炸彈是一種具有高度殺傷力的武器。集束炸彈俗稱子母彈，即在與一般炸彈同樣大小的彈體中裝入數個至數百個子炸彈，它可在空中分解，藉由散布子炸彈到廣泛地區造成區域性殺傷。集束炸彈極易對平民造成傷害，因為在被投擲時，集束炸彈的一些子炸彈不會立即爆炸，而是散落在各處。在衝突結束很久後，一些平民，特別是兒童可能會碰到這些啞彈，這時炸彈可能爆炸造成傷害。

正是由於集束炸彈的危害性，在2008年就被奧斯陸公約禁止使用。目前全球有123個國家簽署了禁止使用集束炸彈的國際條約，包括美國的大部分盟友英國、法國、德國等，但是美國、烏克蘭和俄羅斯沒有禁用這種武器。

此次美國向烏克蘭提供的是155毫米M864集束炮彈，該型炮彈於1987年起服役美軍。可由美國和其他西方國家提供給烏克蘭的155毫米口徑榴彈炮發射。根據五角大樓的評估，此型號炮彈的「啞彈率」不高於2.35%，但在20年前的公開評估中，五角大樓曾表示，該型號的炮彈的「啞彈率」為6%，即在每枚炮彈所攜帶的72枚子炮彈中，至少有4枚不會爆炸。但在一份2022年國會研究服務部提交給議員的報告中，一些製造商聲稱「啞彈率」只有2%至5%，但掃雷專家的報告卻是10%至30%。而這些啞彈，都將是更多平民的催命符。

烏克蘭局勢：圖為2022年6月27日，一名男子站在烏克蘭斯拉維揚斯克（Sloviansk）住宅區投下集束炸彈的導彈殘骸旁拍照。（Getty）

事實上，自朝鮮戰爭以來，美國在每場重大戰爭中都使用了集束炸彈。越南戰爭期間，美國曾在越南、老撾、柬埔寨等東南亞國家動用集束炸彈和生化武器。越戰結束後40多年間，遺留未爆炸彈已在越南造成4萬多人死亡、6萬多人受傷；柬埔寨政府數據顯示，自1979年至2021年，地雷等未爆炸物造成近2萬柬埔寨人喪生，4.5萬餘人傷殘。

而老撾政府的「未爆炸彈」清理工作已經進行了20多年，但老撾的山野田間仍然散落着數不清的美軍炸彈。根據聯合國開發計劃署（UNDP）的數據：自1964年至今，老撾因未爆炸彈導致超過5萬人傷亡，其中包括約2萬人死亡；老撾全境有超過2萬個村莊受到未爆炸彈的威脅，佔全國總村莊數的三分之一。

聯合國經濟與社會事務部（經社部）的一份報告顯示，從2017年1月至2019年7月的中老鐵路建設期間，在當地2931公頃的土地上清除了約459枚未爆炸彈，以及460多件相關碎片。進入21世紀，美軍在海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭中都使用了集束彈，造成眾多平民死傷。

按照烏克蘭國防部長列茲尼科夫承諾，烏軍不會在俄羅斯境內使用集束炸彈，只會用於解放遭俄軍佔領的烏克蘭地區。如果承諾是真實的，那就意味著美國提供給烏克蘭的這些集束炸彈，最終都會在烏克蘭的地界爆炸，最終傷害的都是烏克蘭人民。這是在幫烏克蘭，還是將烏克蘭推向深淵？

集束彈：許多目擊者和記者以及聯合國、人道主義和公共組織的代表記錄了俄羅斯入侵烏克蘭期間（2022年至今）使用集束彈藥的情況。 （Reuters）

美國提供集束炸彈給烏克蘭一事傳遞出三點訊息：

首先，俄烏戰爭將更加殘酷血腥。

其次，美國根本不在乎人命。

並且，美國越來越過分。送坦克、送戰機、送遠程導彈，再到貧鈾彈。如今，美國先送射程超300公里的陸軍戰術導彈，接着又送違禁武器集束炸彈。

與此同時，也說明美國稍稍有些技窮。烏克蘭軍隊每天消耗數千發子彈，給美國及其盟國的武器庫存帶來了巨大的壓力。烏克蘭議會議員葉霍爾·切爾尼耶夫今年早些時候表示，基輔可能需要每天發射7000至9000發子彈，以加強其反攻戰鬥。事實上，早在3月，當西方憂慮彈藥生產趕不上烏軍用量之時，美國國會兩院共和黨人就曾聯署去信拜登，要求拜登向烏克蘭輸送集束彈，以彌補美國及其盟友的彈藥不足，並幫助烏軍應付俄軍的彈藥數量優勢。如今恰恰是印證了此點。