愛德華茲主持BBC《10點新聞》20年　警方：經查未發現犯罪跡象

61歲的愛德華茲（Huw Edwards）是英國廣播公司（BBC）的著名主播，過去20年來，他負責主持BBC的旗艦新聞節目《10點新聞》（News at Ten）， 去年9月向全國宣布英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）去世的消息，並領導負責王室婚禮、2012年倫敦奧運等報道。據指出，他是BBC收入第4高的主持人，年收入達43.9萬鎊。



倫敦大都會警察局週三稍早時間表示，已完成有關色情照指控的評估，沒有跡象顯示涉及刑事犯罪。南威爾士警方也稱，沒有發現任何犯罪行為。

在愛德華茲被妻子開名後，BBC一度報道對方已經辭職，後來澄清並未辭職。

BBC前編輯勒克赫斯特（Tim Luckhurst）形容，愛德華茲是他有幸共事過的最友善、最可靠、最鼓舞人心的同事之一。BBC記者湯普森（Matthew Thompson）表示，鑑於警方沒有發現犯罪證據，最早披露醜聞等《太陽報》現在面臨相當大的問題。 BBC資深記者辛普森（John Simpson）表示，他對事件感到遺憾，希望媒體不要打擾他們。

前國會議員普羅克特（Harvey Proctor）表示，「這是一個無辜的人，被錯誤地指控了很多事情。」他認為，愛德華茲及其家人在過去幾天經歷了地獄，BBC應該結束調查，並批評媒體對愛德華茲製造壓力。