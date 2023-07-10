主持人遭控隔空性侵BBC疑涉隱瞞　青少年家人投訴不果「爆大鑊」

英國廣播公司（BBC）一名男主持人被爆向青少年提供金錢以換取對方色情照片後，公司7月9日證實有關主持人已遭停職並稱有適當流程來積極地處理這些指控。不過根據青少年家人的說法，BBC早在5月已知悉此事卻未有作為。



發生了什麼？

《太陽報》7日報道，英國廣播公司一名著名主持人向一名未成年的17歲青少年支付金錢以換取「露骨的色情照片」。

報道引述涉事青少年的母親稱，從2020年開始，這名主持人向青少年支付超過3.5萬英鎊（約35萬港元），其中一次還試過一筆過支付5000英鎊（約5萬港元）。

青少年母親透露，這名主持人從孩子尚未成年、17歲的時候便開始給錢孩子，青少年拿這些錢來購買可卡因，短短3年，青少年從一名無憂無慮的年輕人變成癮君子。

倫敦警方表示，已與BBC進行初步接觸，但尚未提出正式指控。

多人忙於自清

這篇報道出刊後，電台及電視台主持人坎貝爾（ Nicky Campbell）、體育電視節目主持人萊恩克（Gary Lineker）、綜藝節目主持克拉克（Rylan Clark）和時事節目主持瓦因（Jeremy Vine）等，BBC多名男主持於社交平台澄清自己跟事件無關。

▼坎貝爾在Twitter分享的警方網站截圖顯示，他已主動與警方聯繫↓

英國BBC性醜聞：圖為英國廣播公司（BBC）電台及電視台主持人坎貝爾當地時間2023年7月8日在Twitter發布的英國警方網站截圖。（Twitter@NickyAACampbell）

《太陽報》8日晚再報道，青少年母親進一步爆料，自己曾看到過孩子和主持人視像的過程，當時感到很震驚，手機熒幕中主持人身穿四角內褲坐在家中沙發，準備讓孩子為他表演。

被爆屢阻調查

《太陽報》9日又指，事件曝光後，這名主持人打了2通電話給青少年，質問對方「做了什麼好事」，又要求青少年叫母親停止調查。

事隔2天，英國廣播公司9日發聲明證實5月首次接獲投訴，但未有透露這名主持人是誰。BBC表示，公司7月6日收到不同性質的新指控後已把這名主持人停職，目前正與警方接觸。

聲明稱：「我們非常嚴肅地處理任何指控，也有適當的流程來積極（主動）地應對這些指控。」不過根據青少年母親的說法，他們5月向BBC投訴後，青少年6月又收到1,000英鎊（約1萬港元）。母親認為BBC覺得這名主持人太重要，因此根本沒有就此與主持人溝通。