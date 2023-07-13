王毅晤拉夫羅夫：中俄計算下半年重要高層交流　加強戰略溝通協調

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月13日在印尼首都雅加達舉行會見。王毅稱，中俄正在計劃下半年的一系列重要高層交流。他又稱，中俄需加強戰略溝通與協調。



王毅與拉夫羅夫的會晤是在雅加達舉行的東盟系列外長會期間舉行的。

王毅在會談開始時首先回顧3月中國國家主席習近平對俄羅斯的成功訪問。

王毅表示，在世界發生巨變的背景下，兩國外長始終遵循兩國元首達成的重要共識，堅定支持彼此維護核心利益，走和平發展、睦鄰互利的道路，推動世界多極化和國際關係民主化。我們對兩國關係發展的態勢感到滿意，對兩國關係的光明前景深信不疑。

中俄關係：俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅2023年7月13日在印尼首都雅加達進行會面。（Reuters）

王毅強調稱：「下半年，預計兩國將開展一系列重要的高層交流。我們要做好協調、加強雙邊和多邊合作，落實兩國領導人確定的發展兩國關係的目標。」

他還指出，中國和俄羅斯都是東盟的夥伴。中俄通過東盟加強合作有助於拉近立場，推動多方位合作，維護東盟中心地位和東盟的合作機制。

中國外交部援引王毅的話稱，中方願同俄方一道，維護東盟的中心地位，警惕外部勢力干涉。

圖為2023年7月13日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月13日在印尼首都雅加達舉行的東盟外長會並與一眾外長拍攝大合照。（Reuters）

與此同時，俄羅斯外長指出，俄中對話廣泛而豐富的日程要求雙方經常「對錶」。

拉夫羅夫稱：「從這一點說，我們今日的會晤非常及時。我們支持東盟繼續在亞太地區發揮建設性作用，支持以東盟為中心的機制，會與中國一起加強這些機制——我與您昨日向東盟主席、印尼外長馬蘇迪女士陳述了這些態度。」

俄外長強調：「我們將在雅加達舉行的活動——即東亞峰會、東盟地區論壇安全政策會上繼續推廣這一原則性方針。一如既往，我期待開展富有成效的對話。」