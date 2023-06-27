泰國前進黨黨魁皮塔：已獲上議院足夠支持拜相

泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，他在上議院已獲得了足夠的支持，這表示他可以成為泰國的下一任首相。



路透社報道，依照泰國憲法，首相候選人必須在上下兩院750席中至少獲得過半數的支持，即376票。由皮塔領導的民主派八黨聯盟在下議院500個議席中控制了312席，皮塔還差64票。

皮塔星期二（6月27日）被問及他在上議院獲得多少上議員的支持時，他回答說：「足夠讓我成為首相。」

上議院250議席全由泰國軍方委任產生。

泰國新一屆國會下議院7月3日將召開第一次會議，選出正副議長，並由議長在10天內召集上下兩院的聯席會議，就首相人選進行表決。

泰國《民族報》星期天（25日）引述消息人士報道，軍警估計前進黨和聯盟黨為泰黨（Pheu Thai Party）的支持者計劃在國會投選首相之前舉行集會，以增加對上議員施壓，但不確定政黨支持者是否會在國會大廈外集會。

國會大廈外的治安工作將由警方負責，另據消息人士透露，陸軍已下令國會大廈附近所有軍營的士兵進入待命狀態。

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