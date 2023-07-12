AI崛起不再需要編劇演員？　荷里活正蘊釀最大規模罷工示威

全球影業界過去一直受到串流平台帶來的挑戰，隨着人工智能（AI）的崛起，更令業界擔憂，編劇和演員的生計可能會受到影響。自5月荷里活編劇工會發起了罷工，最近更獲得演員工會的支持，一旦全國演員加入罷工，將會進一步衝擊電影製作及演出。



在過去10年，媒體公司將大量資金投放於串流媒體服務，電視製作快速增長，然而為節目撰寫故事的編劇報酬卻停滯不前。且相較過去電視台播出的劇集，串流平台運作截然不同，人們可以隨意收看自己喜歡的劇集，編劇的「重播費」被取消，壓縮了收入。

同時隨着AI崛起，創作幾乎可以一個鍵及極短時間完成。AI雖然可能無法獨力寫出整個劇本，但可以透過學習提出可行的故事架構或素材，取代部分編劇工作，再交由少量人手修改完成。這會導致編劇工作及報酬進一步壓縮，讓編劇業界深感憂慮。

圖為5月3日，美國編劇工會在加州洛衫磯的環球影城外示威抗議。（Reuters）

為爭取權益，美國編劇工會（WGA）自3月起與美國電影和電視製片人聯盟（AMPTP）談判，並在5月因談判破局發動罷工，許多相關節目陸續宣布取消或推遲拍攝進度。編劇工會其中一項訴求，是要求禁止利用ChatGPT一類AI撰寫或改寫劇本。

除了編劇外，AI的出現同時影響了演員的演出。根據目前荷里活的一般合約，製片通常會要求演員放棄對角色的肖像權，以便開發周邊收益。隨着AI技術的發展，也讓製片利用AI取代真人演員成為可能，例如一間名為Curious Refuge的公司日前利用AI製作了一套參考《魔戒》，完全無須真人演員參與的「Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer」短片，揭示了這一種的可能。

圖為參考《魔戒》但利用全AI製作的「Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer」短片。（Youtube截圖）

荷里活一線巨星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、賓史迪拿（Ben Stiller）、班頓費沙（Brendan Fraser）、愛美舒瑪（Amy Schumer）等人，聯合逾300名演員在7月初致函美國演員工會（SAG-AFTRA），指出演員的「工資、技術、創作自由在過去10年遭到剝削」，若談判代表無法就提高從業人員基本薪資及AI使用保障措施方面達成「變革性協議」，他們將加入罷工，甚至出走荷里活。

SAG-AFTRA工會代表着全球16萬名影視演員，還有記者、電台主持、唱片藝人、歌手、配音員等，有高達97.6%的成員贊成罷工。

娛樂週刊《綜藝》（Variety）報導，SAG-AFTRA已與荷里活相關企業多名人士進行會議，告知為即將到來的演員罷工做好準備。一旦罷工發生，將會成為荷里活界最大規模的罷工示威，任何預定的表演工作及發布會將會取消。據悉談判的限期將在7月12日屆滿，但仍未有實質進展。