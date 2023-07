AI崛起不再需要編劇演員？　荷里活正蘊釀最大規模罷工示威

全球影業界過去一直受到串流平台帶來的挑戰,隨着人工智能(AI)的崛起,更令業界擔憂,編劇和演員的生計可能會受到影響。自5月荷里活編劇工會發起了罷工,最近更獲得演員工會的支持,一旦全國演員加入罷工,將會進一步衝擊電影製作及演出。



在過去10年,媒體公司將大量資金投放於串流媒體服務,電視製作快速增長,然而為節目撰寫故事的編劇報酬卻停滯不前。且相較過去電視台播出的劇集,串流平台運作截然不同,人們可以隨意收看自己喜歡的劇集,編劇的「重播費」被取消,壓縮了收入。

同時隨着AI崛起,創作幾乎可以一個鍵及極短時間完成。AI雖然可能無法獨力寫出整個劇本,但可以透過學習提出可行的故事架構或素材,取代部分編劇工作,再交由少量人手修改完成。這會導致編劇工作及報酬進一步壓縮,讓編劇業界深感憂慮。

圖為5月3日,美國編劇工會在加州洛衫磯的環球影城外示威抗議。(Reuters)

為爭取權益,美國編劇工會(WGA)自3月起與美國電影和電視製片人聯盟(AMPTP)談判,並在5月因談判破局發動罷工,許多相關節目陸續宣布取消或推遲拍攝進度。編劇工會其中一項訴求,是要求禁止利用ChatGPT一類AI撰寫或改寫劇本。

除了編劇外,AI的出現同時影響了演員的演出。根據目前荷里活的一般合約,製片通常會要求演員放棄對角色的肖像權,以便開發周邊收益。隨着AI技術的發展,也讓製片利用AI取代真人演員成為可能,例如一間名為Curious Refuge的公司日前利用AI製作了一套參考《魔戒》,完全無須真人演員參與的「Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer」短片,揭示了這一種的可能。

圖為參考《魔戒》但利用全AI製作的「Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer」短片。(Youtube截圖)

荷里活一線巨星珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、梅麗史翠普(Meryl Streep)、賓史迪拿(Ben Stiller)、班頓費沙(Brendan Fraser)、愛美舒瑪(Amy Schumer)等人,聯合逾300名演員在7月初致函美國演員工會(SAG-AFTRA),指出演員的「工資、技術、創作自由在過去10年遭到剝削」,若談判代表無法就提高從業人員基本薪資及AI使用保障措施方面達成「變革性協議」,他們將加入罷工,甚至出走荷里活。

SAG-AFTRA工會代表着全球16萬名影視演員,還有記者、電台主持、唱片藝人、歌手、配音員等,有高達97.6%的成員贊成罷工。

娛樂週刊《綜藝》(Variety)報導,SAG-AFTRA已與荷里活相關企業多名人士進行會議,告知為即將到來的演員罷工做好準備。一旦罷工發生,將會成為荷里活界最大規模的罷工示威,任何預定的表演工作及發布會將會取消。據悉談判的限期將在7月12日屆滿,但仍未有實質進展。