美國兒童強姦犯獄中離奇死亡　兇手疑是「連環殺人犯」室友

美國加州53歲男子胡安（Juan Villanueva）因「嚴重強姦14歲以下兒童」被判終生監禁，才剛開始服刑不久，日前竟被發現死在獄中。



獄方調查後發現，嫌疑最大的就是他的51歲獄友拉蒙（Ramon Escobar），他因連續殺害7人同樣被判無期徒刑，想不到坐牢時竟又多牽涉一宗命案。

室友曾連殺7人包括自己阿姨、姨丈 點圖了解更多：

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《鏡報》報道，加州矯正康復部（The California Department of Corrections and Rehabilitation）指出，北克恩州立監獄（North Kern State Prison，NKSP）人員在24日上午8時49分進行例行檢查，發現胡安失去生命跡象，立即通報醫院人員急救，但最終仍於9時03分宣告死亡，疑似遭同寢獄友殺害；目前他的遺體已移請法醫相驗，釐清確切死因。

胡安在2022年10月因「強姦未滿14歲兒童」遭判終生監禁，可以假釋，本月2日正式入監服刑；他的獄友、連續殺人犯拉蒙，曾在2018年連續殺害阿姨、姨丈等7人，同時傷害另外7人，罪刑重大也被判終身監禁，且不得假釋；他原先在別處監獄服刑，本月5日才轉送到NKSP，未料不到1個月竟疑似又犯下殺人滔天大罪。

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事實上，以澳洲為例，傳聞強姦犯在監獄內的地位居「最底層」，易被其他獄友「處理」（欺凌），胡安疑似因此死於非命。

NKSP於1993年4月落成，屬中等安全級別（medium security）的臨時監獄，可容納約2694名囚犯；剛被判刑的受刑人通常會在該處服刑2至3個月，由獄方人員評估身心狀況後，再分配到更大型的監獄。

該監獄過去曾被批評過度擁擠、環境不潔等，也曾發生越獄、獄警遇襲事件。

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