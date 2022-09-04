沉迷黑幫片　印度19歲男為出名變連環殺人魔

印度中央邦（Madhya Pradesh）薩格爾（Sagar）一名19歲男子殺死4人後，9月2日被警方逮捕。



根據警方說法，嫌疑人名為Shivprasad Dhruve，供稱只針對夜晚在外睡覺的人犯案。他接受警方盤問時一直微笑，並稱自己不喜歡見到人們在工作時睡覺。

中央邦警方引述Shivprasad Dhruve稱，他想成為一個富有和知名的「古惑仔」，透過犯案快速成名並賺取更多金錢。

被告說，他從在社交媒體上看到的暴力影片和喜歡的黑幫電影中得到犯案靈感，希望讓自己變得惡名昭彰。

根據當地傳媒，兇手8月28日至9月1日已殺害3名保安人員後，9月1日晚在博帕爾殺死一名駐守大理石倉庫的警衛，警方2日上午3時30分左右在一個巴士站拘捕他。

疑犯供稱自己在包括薩格爾和博帕爾（Bhopal）在內地區殺死共6人，但目前僅已知5名受害人的姓名。

已知受害人及遇害時間

8月28日：盧迪（Kalyan Lodhi）

8月29日：杜貝（Shambhu Saran Dubey）

8月31日：Mangal Ahirwar

9月1日晚：維爾馬（Sonu Verma）

根據警方說法，他8月28日上午1時左右見到57歲的盧迪在睡覺，便用在工廠裏找到的錘子砸他的頭並拿走盧迪的手提電話。同日晚上，他又在軍營地區毆打一間酒店的保安。

疑犯在第2天、29日下午1時30分左右見到60歲的杜貝在睡覺。他用石頭砸杜貝的頭後，留低盧迪的手機並拿走杜貝的電話。

他31日殺死45歲的Mangal Ahirwar，警方懸紅3萬通緝他後，Dhruve離開博帕爾。

他在博帕爾街頭徘徊時見到23歲的維爾馬在睡覺，於是又拿起一塊大理石砸向對方的頭。

▼Shivprasad Dhruve犯案過程被閉路電視拍下▼

Aged 19 years, the serial killer, who killed 3 chowkidars in 3 nights in Sagar district, arrested from Bhopal. Hours before arrest, he killed a 23-year-old chowkidar outside marble showroom in Bhopal. CCTV grabs show the last murder. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/xnMkQ548K5 — Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) September 2, 2022

薩格爾一間陳列室的保安薩胡（Hallu Sahu）回憶稱，自己8月30日晚2度見到Dhruve，他當時躺在床上，Dhruve問他拿了一枝香煙，兩人交談起來。

薩胡稱，Dhruve說話很正常，又表示「我討厭那些在夜晚睡覺的人」。薩胡說：「因為那天晚上我沒有睡覺，我還在生。」