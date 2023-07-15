普京欲倡瓦格納「換大腦」　可取代普里戈任的「灰髮」是誰？

撰文：許懿安
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7月13日公開他6月29日與瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）及瓦格納成員會面談話內容。普京建議讓瓦格納換人領導，以及部隊成員在名為特羅舍夫（Andrei Troshev）的指揮官麾下作戰。

俄羅斯《生意人報》13日刊發對普京的採訪。普京說，29日會見瓦格納集團人員時就他們的前途提出多個選項，包括繼續由一名過去16個月實際擔任指揮官、代號是「灰髮」 （俄語中Sedoi的意思是灰髮，前譯「白髮」 ）的人領導

普京並未說明「灰髮」具體指代何人。《生意人報》報道亦未作進一步解讀。

普京說：「在會面中，我評價他們（瓦格納成員）在戰場上的表現，以及他們在6月24日發生的事件中的行為。我提出他們繼續服役的多種可能性。」

「一切都將不變。他們將接受一直是他們實際指揮官的那個人領導。」普京說，他說這番話後，「多數人點頭」表示贊同，但普里戈任提出異議，稱「男孩們不同意那樣的決定」。

普里戈任未有回應路透社的置評請求。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月10日證實，普京6月29日在克里姆林宮會見35名瓦格納集團成員，包括普里戈任等領導層成員。會見持續近3小時。瓦格納集團指揮官們稱，他們是國家元首兼武裝力量最高統帥的堅定支持者，「準備繼續為祖國而戰」。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，中）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖，攝於俄羅斯南部軍區司令部。（Reuters）

「灰髮」是何許人？

歐盟制裁文件指出，「灰髮」的同事包括俄羅斯總參謀部總局（GRU，又稱格魯烏）前軍官和瓦格納創辦人之一的軍人烏特金（Dmitry Utkin）。

Telegram上支持瓦格納的頻道多次表示，特羅舍夫以呼號Sedoi為人所識，他是瓦格納其中一名高級的指揮官。

歐盟稱他為瓦格納執行董事（參謀長）。在歐盟2021年的文件，還稱他是瓦格納創始成員之一。英國在其制裁敘利亞文件中將他描述為瓦格納的執行董事。

瓦格納指他直接參與組織在敘利亞的軍事行動。文件稱他活動特別集中在敘國北部代爾祖爾省（Deir al-Zor）。他在敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的軍事行動有重大的貢獻，所以「灰髮」也獲得來自敘利亞政權的支持和好處。

路透社14日引述俄羅斯消息人士，特羅舍夫1962年4月5日出生於列寧格勒（Leningrad），這是蘇聯時期聖彼得堡的地名。西方制裁文件將他的出生日期列為1953年4月5日，目前尚不清楚原因。

蘇阿戰爭期間，他在阿富汗長期作戰。蘇聯解體後，他與俄軍一起前往北高加索地區，然後是與特別迅速應變分隊（SOBR）在一起。他也是SOBR指揮官。

特羅舍夫因在阿富汗服役兩次獲授榮獲紅星勳章（Order of the Red Star）。他被獲頒授俄羅斯最高榮譽勳章「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia），以表揚他2016年在敘利亞巴爾米拉（Palmyra）打擊ISIS的表現。

路透社14日稱，一張俄羅斯媒體2017年發件發布的照片，可見普京、烏特金及特羅舍夫站在一起，他們身上都有佩戴獎章。

▼總部在美國的智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）俄羅斯項目副總監哈迪（John Hardie）稱，在這張2016年的照片中，普京站在正中央，在他右方是特羅舍夫，左方是烏特金。

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組織未來成疑

瓦格納集團未來由誰領導，還未有一個確切的官方說法，連它的實體地位也處於「正身不明」的狀態。

當《生意人報》記者Andrei Kolesnikov在訪問普京時暗示說，普里戈任與瓦格納的未來成疑時，普京說：

但瓦格納並不存在。我國沒有關於私營軍事組織的法律。它根本不存在。
普京

普京受訪時強調，「瓦格納集團雖然存在，但在法律上並非如此」，「我國沒有關於私營軍事組織的法律」。「這事關立法，需要由國家杜馬和政府處理，是一個複雜的問題。」

普京稱集團根本不是一法律實體形式存在，但克里姆林宮14日稱，它集團的法律地位需再考慮。

克宮7月14日稱瓦格納集團的法律地位問題很複雜，需要進一步考慮。

2023年6月27日，俄羅斯總統普京發表講話，向在最近的兵變中維護秩序的武裝部隊致敬。（Reuters）

未遂政變　1天落幕

普里戈任23日晚下令麾下武裝部隊向羅斯托夫州首府頓河畔羅斯托夫開進，24日宣布已控制那裏的俄南部軍區總部、即俄對烏克蘭特別軍事行動指揮中心。

俄政府認定瓦格納涉嫌煽動武裝叛亂，對普里戈任刑事立案。

普里戈任6月24日晚接受白羅斯（Belarus，前白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）調停，同意停止瓦格納集團在俄境內行動並採取進一步舉措緩和緊張局勢。克里姆林宮方面則同意普里戈任及瓦格納集團成員前往白羅斯。

俄羅斯聯邦安全局6月27日宣布撤銷針對普里戈任的刑事立案。同日，盧卡申科說普里戈任已在白羅斯。

圖為2023年6月24日，包括亞馬魯季諾夫（Roman Yamalutdinov，左）在內的瓦格納集團士兵在兵變結束後，撤出位於羅斯托夫州頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的南部軍區司令部。（Reuters）
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