美參院軍委會成員稱北約向亞洲擴展無可避免
撰文：聯合早報
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美國參議院軍事委員會兩名成員認為，北約向亞洲擴展乃勢在必行。
美國《國會山報》（The Hill）報道，美國共和黨籍參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）和民主黨籍成員塔米·達克沃斯（Tammy Duckworth），接受全國廣播公司（NBC）訪問時說，北約向亞洲擴展是無可避免的趨勢，並指這個軍事聯盟實力堅強。
在立陶宛舉行的北約峰會剛落幕，隨參議院訪問團與會的丹·沙利文在NBC星期天（7月16日）播出的訪問中，被問及北約向亞洲擴展是否無可避免時，給出了肯定的答案。
為參議院軍事委員會成員的丹·沙利文說，在北約峰會公報中多次提到了中國，據他統計有將近20次。而且日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯和韓國總統尹錫悦都出席北約峰會。
他說：「我們的參議院代表團有機會與這些領導人會面，我認為這對北約來說，是一個非常強烈的信號。」
為參議院外交關係委員會和軍事委員會成員的達克沃斯同意丹·沙利文的看法。她說，英國、澳洲和美國簽署澳英美三邊安全夥伴協議（AUKUS）後，這種情況已開始出現。
達克沃斯說：「我經常到印太地區訪問，我們的亞洲盟友正在密切關注烏克蘭局勢，他們意識到現在更迫切需要參與北約，而北約盟友也需要重返印太。」
她注意到亞洲國家對支持烏克蘭的表態，發表聲明支持烏克蘭，「我認為普京的行動不僅擴大了北約，實際上還強化了日本、韓國、台灣等國家與地區的決心。所以，他使世界團結起來，一起反對他在烏克蘭的所作所為。」
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