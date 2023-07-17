美參院軍委會成員稱北約向亞洲擴展無可避免

美國參議院軍事委員會兩名成員認為，北約向亞洲擴展乃勢在必行。

美國《國會山報》（The Hill）報道，美國共和黨籍參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）和民主黨籍成員塔米·達克沃斯（Tammy Duckworth），接受全國廣播公司（NBC）訪問時說，北約向亞洲擴展是無可避免的趨勢，並指這個軍事聯盟實力堅強。

在立陶宛舉行的北約峰會剛落幕，隨參議院訪問團與會的丹·沙利文在NBC星期天（7月16日）播出的訪問中，被問及北約向亞洲擴展是否無可避免時，給出了肯定的答案。

韓國總統尹錫悦出席2023年7月12日在立陶宛維爾紐斯舉行的北約領導人峰會期間的北大西洋理事會會議。（Reuters）

為參議院軍事委員會成員的丹·沙利文說，在北約峰會公報中多次提到了中國，據他統計有將近20次。而且日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯和韓國總統尹錫悦都出席北約峰會。

他說：「我們的參議院代表團有機會與這些領導人會面，我認為這對北約來說，是一個非常強烈的信號。」

為參議院外交關係委員會和軍事委員會成員的達克沃斯同意丹·沙利文的看法。她說，英國、澳洲和美國簽署澳英美三邊安全夥伴協議（AUKUS）後，這種情況已開始出現。

7月12日，在立陶宛維爾紐斯舉行的北約領導人峰會期間，烏克蘭總統澤連斯基、英國首相辛偉誠、美國總統拜登、意大利總理梅洛尼和北約秘書長斯托爾滕貝格出席北約-烏克蘭理事會會議。（Reuters）

達克沃斯說：「我經常到印太地區訪問，我們的亞洲盟友正在密切關注烏克蘭局勢，他們意識到現在更迫切需要參與北約，而北約盟友也需要重返印太。」

她注意到亞洲國家對支持烏克蘭的表態，發表聲明支持烏克蘭，「我認為普京的行動不僅擴大了北約，實際上還強化了日本、韓國、台灣等國家與地區的決心。所以，他使世界團結起來，一起反對他在烏克蘭的所作所為。」

本文獲聯合早報授權轉載

