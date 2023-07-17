土耳其倒戈（二）：瑞典入北約、亞速營返烏　都不是普京最擔心的

撰文：劉燕婷
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近來，土耳其「倒戈」成了熱門話題。究其內容，不外乎是7月8日釋放「亞速營」（Azov battalion）5名指揮官，以及7月10日北約峰會召開前夕，埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）忽然鬆口，同意將瑞典入約議定書提交土國議會批准。一時之間，有關「土耳其全面倒向西方」的說法四處流傳。

平心而論，埃爾多安此舉確實不給俄羅斯面子，但從現實層面檢視上述行為，其對俄羅斯的真實傷害與衝擊，並沒有外界渲染的巨大。

首先是亞速營指揮官獲釋。此事對烏克蘭來說，當然是政治得分，畢竟依照此前的俄土協議，這5人屬於戰爭結束前不得返烏的高級戰俘，當中甚至包括亞速營正副團長，如今一朝獲釋，還與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）共乘專機回國，顯然是土耳其示好西方的政治表演。但從軍事角度來看，此舉終究是形式大於內容，畢竟如今的俄烏戰線並不會因為5人重返戰場，就發生翻天覆地的變化，烏克蘭也不會因為幾名亞速營指揮官，就能收復千里失地。

2023年7月7日埃爾多安晤澤連斯基。（Reuters）

接著是瑞典加入北約，此事當然嚴重影響俄羅斯的周邊事態，但重點在於，普京（Vladimir Putin）本就不期待土耳其能堅守到底，否則就不會在2022年5月埃爾多安表態抵制後，還特別聲明「俄羅斯對於芬蘭與瑞典加入北約沒有意見」；紹伊古（Sergei Shoigu）也無須在12月公布的新軍事改革計劃中，宣布重建莫斯科和列寧格勒兩個軍區、在卡累利阿（Karelia）新設陸軍軍團，以因應芬蘭、瑞典加入北約的新事態。

簡言之，俄羅斯的理想目標當然是土耳其能「一夫當關」，但從克里姆林宮高層的動作來看，其對埃爾多安的頑抗根本不抱希望。畢竟在現實層面上，芬瑞兩國既已成功提出申請，入約便只是時間問題；而土耳其之所以作勢阻擋，也不過是要增加對美要價的籌碼。故俄羅斯及早進行外交止損與軍事準備，也是務實姿態。

總的來說，土耳其此次做法當然有對美「再平衡」的考量，卻與外界所謂「全面倒向西方」相差甚遠，因為俄土關係的複雜性遠在這兩者之外。

2023年7月10 日，北約峰會前夕，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）及瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson），在立陶宛維爾紐斯舉行會議。（Reuters）

俄羅斯的三大戰略目標

觀察蘇聯解體後的俄土互動，兩國既在黑海、敘利亞、利比亞、南高加索地區爭奪影響力，也在農業、建築、軍事國防、天然氣、核能、房地產、旅遊業等場域建立互賴關係。

從普京的視角出發，俄羅斯對土耳其的戰略目標有三：第一，管理黑海、敘利亞、利比亞、南高加索地區的俄土競合，確保俄羅斯的國家利益獲得保障，避免土耳其跨過戰略紅線；第二，加劇土耳其與北約的摩擦，因為分崩離析的北約更符合俄羅斯的戰略利益；第三，提升俄土各領域的經濟合作，強化俄羅斯的經貿多元化布局。前述目標規劃，當然不是全憑普京想像，而是在一定程度上切合了土耳其的現實政治需求。

首先，土耳其也希望耕耘多元的大國互動，追求戰略自主，這讓俄羅斯看到了推進第二個戰略目標，也就是分化土耳其與北約的契機。細究土耳其對多元大國關係的渴望，其根源還是對美國秩序的懷疑與不安，而非親俄、歐亞主義等意識形態，事實上後兩者在土耳其都是相當冷門的存在。土耳其更多是認為，近年美國撤出中東、重返印太的戰略轉向，已證明華盛頓作為「保護者」的不穩定與不可靠，故土耳其也必須「買多重保險」，避免把雞蛋放在同一個籃子裡，才能最大程度確保國家的利益與生存。

如此情緒經歷2016年流產政變後，燃燒得更加旺盛。可以觀察到，土耳其近年不僅加強了與俄羅斯的互動，也積極要提升與中國的經貿關係，但這些動作並不能簡單推論為歐亞主義的展演，因為土耳其顯然也不打算捨棄北約會籍、徹底放棄加入歐盟，反而是想既買S-400等俄羅斯軍備，又在北約內部更有話語權；正如其既參加中國「一帶一路」，又想擴大在歐洲市場的存在。簡言之，就是兩面操作「挾外援以自重」，讓自己成為美歐中俄都必須爭取的樞紐，正因如此，俄羅斯雖能階段性實現第二個戰略目標，卻似乎有其極限。

2023年7月10 日，北約峰會前夕，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）、瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）和北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在立陶宛維爾紐斯舉行會議。（Reuters）

再來，土耳其也希望追求經濟成長，而這與俄羅斯對土耳其的第三個戰略目標存在契合空間。細究兩國近年的經貿產業互動，俄羅斯公民對土耳其旅遊業貢獻良多，土耳其承包商則在俄羅斯公共基礎設施項目中表現活躍，俄羅斯天然氣出口、俄方承建的阿庫尤核電站（Akkuyu Nuclear Power Plant）更對土耳其至關重要。

然伴隨土耳其經濟高成長時代的結束，貨幣貶值、惡性通脹等危機連動發作，眼下遭逢制裁的俄羅斯似乎也無法全力推進第三個戰略目標，因為土耳其雖不參與歐美發起的高強度對俄制裁，卻不能不顧慮二級制裁，例如多數土耳其銀行就因擔憂美國懲罰，而在2022年9月退出了俄羅斯主導的「米爾」（Mir）支付系統。簡言之，土耳其雖無意斷絕與俄羅斯的經貿聯繫，戰爭的持續卻會對此局面帶來程度不等的衝擊。

不過即便如此，從俄土關係的整體視野來看，俄羅斯在第二、第三目標的小挫折，尚在可管理的範圍內，一來土耳其雖未與北約決裂，卻展現了騎牆意願，如此存在總是好過恨俄羅斯入骨的波羅的海與東歐國家；二來俄土經貿雖受影響，但根基仍在，阿庫尤核電站也已在2023年4月落成並交付第一批燃料。普京最須擔心的，反而是第一戰略目標的經營，也就是管理俄土兩國在黑海、敘利亞、利比亞、南高加索地區的競合與摩擦，這一目標的管理失敗，將對俄土關係構成嚴重衝擊。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）的傑爾賓特市（Derbent）。（Reuters）

俄土如何在四大區域共存

首先是對兩國來說極度敏感的黑海。

俄烏戰爭爆發前，俄羅斯在此處的利益包括維持安全緩衝區、向地中海投射力量、保護俄羅斯與歐洲市場的經濟聯繫、確保南歐對俄羅斯的油氣依賴。而為追求前述利益，俄羅斯的做法大抵是確保自己在黑海的航行自由，同時鞏固權力支點，如此一來便與土耳其形成競合，因為後者同樣視黑海為某種安全緩衝區，並希望在《蒙特勒公約》規範的現狀外，能更加平衡俄羅斯的軍事優勢、保持對沿岸國家的影響力以抗衡俄羅斯的存在、保護土耳其的經濟利益，特別是海上貿易和運輸路線，以及其專屬經濟區內的碳氫化合物儲量。

故可以發現，2014年克里米亞危機後，俄羅斯就通過自身海軍優勢，積累了在黑海的影響力，並希望進一步影響黑海沿岸國家；土耳其則通過與北約、乃至烏克蘭的防務合作，保持了做為《蒙特勒公約》管理者的影響力。基本上時至今日，俄土在黑海的互動都瀰漫著不信任情緒，土耳其對於消除俄羅斯野心不抱幻想，俄羅斯也確實想要擴大實質存在，且此處缺乏第三方協調機制，一來歐洲安全與合作組織並不活躍，北約與歐盟又被俄羅斯視做「不公正第三方」，故黑海安全往往只能靠俄土之間最原始的權力平衡機制來維繫，也就是兩國相互亮出強硬紅線後，再轉而進行私下協商，例如屢屢走向失效邊緣卻又總能成功續約的《黑海運糧協議》。

俄羅斯總統普京2021年5月29日繼續在索契與白羅斯總統盧卡申科會面。圖為2人當天一同坐船出海遊覽黑海沿岸景色。（Reuters）

接著是敏感性同樣偏高的敘利亞戰場。俄羅斯希望將此處打造為面向中東、北非投射影響力的地緣支點，而其做法大抵包括推動自己支持的阿薩德（Bashar al-Assad）政權國際地位正常化、消除對敘利亞政權的嚴重威脅、支持敘利亞政府軍收復庫爾德武裝佔據的東北部。而土耳其則是希望遏制來自敘利亞的安全威脅，同時打造地緣戰略支點，其做法包括維持在敘利亞的軍事存在、創造有利敘利亞難民從土耳其返國的環境、防止東北部的庫爾德人自治區獲得更大自主權。

2016年起土耳其多次進軍敘北後，便與俄羅斯形成戰略競合。但基本上俄羅斯在此處的軍事實力還是略勝一籌，故土耳其自2017年起便參與俄羅斯主導的阿斯塔納和平進程，通過在伊德利卜和敘利亞東北部的定期聯合巡邏，參與協調敘北秩序。當然兩國並非毫無摩擦與軍事衝突，但基本上土耳其一方往往會淡化相關報道，折射了其在這一場域的脆弱性。

2022年俄烏戰爭爆發後，埃爾多安曾多次放話要進軍敘北，最後卻毫無動作，可能就是評估俄軍即便深陷烏克蘭戰場，在敘利亞的存在依舊不容小覷，故最終沒有冒險。當然普京也為了維繫阿斯塔納和平進程，親自飛往伊朗德黑蘭，與到訪的埃爾多安進行談話，力勸對方「不要衝動」。基本上俄土要維繫在敘利亞的和平共存，俄方的軍事優勢還是關鍵。

圖為2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

再來是敏感性較低的利比亞戰場。俄羅斯希望借此向南地中海投射影響力、平衡北約威懾、進行油氣探勘；土耳其則想共享油氣利益、衝破阿拉伯世界的孤立、宣傳土耳其軍備，故雙方分別支持了內戰的敵對方。但如今利比亞衝突已緩，雖說一國兩府的尷尬依舊存在，軍事交火卻已有所平息，俄土前期積累的軍事影響力都不免因此下降，不過兩國衝突的可能也連帶降低，且俄土在利比亞的實質存在，能在一定程度上削弱西方對利比亞的影響，故兩國也並非不樂見彼此在利比亞共存。

最後是敏感性更低的南高加索地區，也就是亞美尼亞與阿塞拜疆的持續摩擦。在俄羅斯看來，南高加索地區是其國家安全議程的延伸，俄羅斯的最高目標，就是南高加索的穩定，同時要減少西方影響力、保持莫斯科在該地區的主導地位、確保在交付軍事援助方面擁有話語權。土耳其則同樣追求南高加索的穩定，因為其視此處為「通往中亞的陸橋」，也需要由此進口天然氣，只是出於阿塞拜疆豐厚的天然氣產量，以及與土耳其的「根深蒂固的歷史和文化聯繫」，土方會在衝突中支持阿塞拜疆，而非亞美尼亞。

整體來說，俄土都追求南高加索地區的安全穩定，希望拒止域外大國介入，但土耳其的目標是增加自身影響力，並希望借阿塞拜疆實現這一目標，俄羅斯則尋求保持主導地位。其實在俄羅斯看來，阿塞拜疆與土耳其交好是難以阻擋的地緣趨勢，只要土耳其不過分挑戰俄羅斯在南高加索的主導地位，或將武裝分子從中東和北非輸送至南高加索、挑起戰亂，從而影響俄羅斯本土安全，莫斯科都能與土耳其進行一定程度的秩序共享。如今，兩國已通過聯合監測停火實現共存，只是俄羅斯先行派遣維和部隊進入納戈爾諾-卡拉巴赫地區，並強硬要求土方人員不得進駐，顯然還是維持了對衝突的較高調控性。

綜上所述，在俄烏戰爭久持的當下，管理黑海、敘利亞、利比亞、南高加索局勢，避免俄土權力平衡與共存秩序的失衡，才是普京面對土耳其的最大憂慮。與之相比，土耳其釋放亞速營指揮官、虛晃一招阻擋瑞典又反悔，其實都無足掛齒。

俄羅斯對土耳其有哪三個戰略目標？

管理彼此在黑海等地的共存、分化土耳其與北約、提升與土耳其的經貿互動。

普京最關切的俄土關係環節為何？

兩國在黑海、敘利亞、利比亞、南高加索的權力平衡與共存。

土耳其倒戈（一）：埃爾多安或許「背叛」普京　卻沒有背叛歷史德國首份對華戰略：綠黨鷹派的「隨手棋」伊朗古巴等靠攏中俄　美國政策助長反美聯盟美國製造業投資的超級周期正在開啟芬蘭瑞典只是煙霧彈：美俄立場才是土耳其放行北約的關鍵芬蘭與瑞典至今無法加入北約：土耳其究竟在反對什麼？
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