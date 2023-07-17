12歲童遇交通意外「內部斷頭」與脊椎分離　以色列醫生巧手接回

在以色列的12歲男童哈桑（Suleiman Hassan）出車禍導致頭部與脊椎分離，發生體內斬首的罕見現象。醫生為了治療哈桑進行一項手術，原先預估該手術成功機率僅50%，所幸最後在經過長達好幾個小時的手術後，成功接回哈桑的頭部。



罕見內部斷頭！哈桑脊柱頂部韌帶斷裂

根據外媒《以色列時報》報道，來自約旦河西岸的哈桑，6月騎腳踏車時突然被一輛汽車撞上，緊急空運至哈達莎醫療中心（Hadassah Medical Center）治療。醫生發現由於哈桑的頭部突然受到撞擊，導致固定頭部與脊柱頂部的韌帶斷裂，發生罕見的內部斷頭現象。

以色列12歲男童哈桑出車禍導致頭部與脊椎分離，所幸最後在長達好幾個小時的手術後，成功接回頭部。（Hadassah Medical Center官網）

「內部斷頭」70%的人死亡！哈桑奇蹟康復

醫生艾納夫（Ohad Einav）表示，哈桑的頭部幾乎完全脫離脖子的根部，所以他們進行了好幾個小時的手術，希望在受損部位裝入鋼板等固定裝置。手術後哈桑又在加護病房接受後續治療長達1個多月，眾人認為他最後能夠康復堪稱奇蹟，因為通常發生類似情況的患者，有70%的人在送醫途中死亡。哈桑的父親對於醫療團隊的幫助十分感激，因為他們兒子才能活下來。

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