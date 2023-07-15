男童問要等多久才見到威廉王子？不知本尊就在眼前　有趣對話曝光

近日，網絡上流傳一段影片，有位小男孩一心想要見英國王室威廉王子，在排隊等待的當兒，卻不知本尊已在他的眼前，兩人逗趣的對話全被拍下笑翻網友。



最近，Tiktok帳號「The Royal Watcher」分享了這段威廉王子與小男童互動的片段，有個男童問威廉王子：「我們還要多久才能見到威廉王子？」威廉王子彎下腰來，開玩笑對他說：「我們不知道他在哪！你見過他嗎？」小男童絲毫不知道眼前的人就是威廉王子。

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緊接着，威廉王子向後面的人眨眼以免破梗，繼續問：「你覺得他在哪裏呢？他會走那條路嗎？他可能一會兒就來了，我們看看他有沒有在那裏。」之後話鋒一轉，威廉王子詢問男童「你知道我的名字嗎？」男童先是遲疑了一下，接着說「是『政府（government）』嗎？」面對男童的有趣答案，威廉王子也笑說「我不是政府，但是看起來很像對吧？他們經常穿成這樣」。

隨後，威廉王子決定不再賣關子，給提示說：「我的名字也叫威廉。」小男童想了想後才驚覺，自己期盼已久的威廉王子就在眼前，驚呼：「你是威廉王子！」他高興得轉頭對媽媽說：「這是威廉王子！媽咪！」最後，威廉王子起身，摸摸小男童的頭離去。影片一PO出，許多網友看了直呼「太可愛了」「我喜歡威廉對男孩的媽媽眨眼，讓事情繼續發生，太可愛了」。

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