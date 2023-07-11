收入勝打工仔　印度「世上最有錢乞丐」身家712萬　擁1層樓2間舖

撰文：聯合新聞網
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乞丐的收入，也可以羨煞眾人？

美國財經媒體「CNBC」7日報道，印度孟買的一名未過受正規教育的乞丐甲恩（Bharat Jain），光靠在街上乞討就能月入6萬至7.5萬盧比（約港幣5,700至7,125元），在當地已經勝過許多上班族。

此外甲恩更坐擁價值達上千萬盧比的房地產。

報道指出，甲恩過去因為經濟不穩定，未能接受正式教育，只能選擇乞討維生，豈料就此開啟致富之路。

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多年來，甲恩在阿薩德廣場、賈特拉帕蒂．希瓦吉火車終點站等孟買重要地點行乞，如今身家據稱估計達約7,500萬盧比（約港幣712萬元），號稱「世界最富乞丐」。

目前甲恩和妻子、兩個兒子、其兄弟和父親同住孟買巴勒爾（Parel）區的一間複式單位，孩子都已從修道學校完成學業。

甲恩在孟買擁有一間2房單位，價值約港幣114萬元；另外在孟買衛星市鎮塔納（Thane）擁有2間店面，每月可收租3萬盧比（約港幣2,850元）。

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靠著一天花上10至12小時乞討，甲恩日收入可達2000至2500盧比（約港幣190元至237元）。

如今，甲恩的家人經營着一家文具店，並勸說甲恩不要再行乞，然而他仍怡然自得，在還不算太不友善的孟買街道上繼續他的「工作」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

乞丐行乞收入有多少？

印度孟買一名乞丐甲恩（Bharat Jain）光靠在街上乞討就能月入6萬至7.5萬盧比（約港幣5,700至7,125元），在當地已經勝過許多上班族。此外甲恩更坐擁價值達上千萬盧比的房地產......點擊了解更多

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