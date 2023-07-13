巴拉圭候任總統攜美女千金訪台 網民心心眼「搞錯焦點」
撰文：DailyView網路溫度計
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巴拉圭共和國總統當選人培尼亞（Santiago Pena，又譯潘尼亞、貝尼亞）伉儷11日率團訪台，當培尼亞在發表演說時，站在培尼亞一旁的女兒康斯坦薩培尼亞（Constanza Peña）也深深抓住了網友的目光。
康斯坦薩培尼亞現年18歲，先前在女性美學「阿瓦俱樂部」分享了照片後，開始吸引到網友的注意（點擊放大瀏覽）：
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從康斯坦薩的照片中可以看到，她利用高馬尾辮來襯托臉部的線條，在細節的部份透過特殊的金屬管來做裝飾，為康斯坦薩的整體造型帶來獨一無二的風格。
康斯坦薩的家庭關係也是非常融洽，去年培尼亞才在社群媒體上自豪地秀出夫妻與女兒的溫馨合照，當中寫到，恭喜自己親愛的女兒，成為了班級當中最棒的，我們替你感到驕傲。
不難從培尼亞的文字中發現，培尼亞家庭之間的好感情。
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康斯坦薩培尼亞也在父母親的陪伴下，拿到優異的成績，也獲得學校的認可。
康斯坦薩培尼亞也為大學做好了充分的準備。
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