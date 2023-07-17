韓國男「冒充BTS成員」騙取未公開音源　侵權47次　法庭判決出爐

韓國天團BTS（防彈少年團）深受全球歌迷喜愛，不料未公開新歌的音源卻在2022年遭到外流。韓媒7月17日報道A某（28歲）「假裝是BTS成員」騙取未公開音源檔案甚至外流，犯下侵權行為的次數竟高達47次，最後被判處有期徒刑1年2個月，緩刑3年。



根據韓媒《THE FACT》報道，南韓大邱的A某（28歲）於2022年2月22日在家中「假裝是BTS成員」聯繫了BIGHIT其中一位音樂製作人，該BIGHIT音樂製作人被騙後將BTS的活動情報與未公開新歌音源檔案交給了A某。後來A某將未公開音源上傳至IG或以Kakao Talk傳給他人，截自2022年5月20日外流次數高達47次。

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檢察機關調查結果顯示，A某是透過網絡搜尋得知了BIGHIT音樂製作人的個人資料，犯下錯誤的原因則是想冒充成功的作曲家。最後，A某因涉嫌違反情報通信網利用促進暨情報保護等相關法律而被起訴，被判處有期徒刑1年2個月，緩刑3年，並需執行240小時社會服務以及40小時的精神、心理治療課程。

此外，A某原被求刑1年6個月，裁判部解釋「考慮到遭外流的歌手其人氣與銷售額，受害者遭受相當大的損失，不過音源多被編輯成10至20秒流出，外流後相關音源仍正式發行，又加上BIGHIT MUSIC撤訴」，量刑時考量以上幾點做了判決。

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