日媒指華人勒索集團日本東京「搵食」　美人計拉客灌醉敲詐勒索

日本東京都文京區的湯島（Yushima）地區有許多接待亞洲顧客的酒吧、小吃店等娛樂場所，遊客可以在當地感受繁華的夜生活；然而日媒《集英社》揭露，當地的中國店員拉客時會自稱「台灣人」，甚至曾發生在顧客食物中下安眠藥、或是把客人拉到包廂灌醉後，藉機敲竹槓的爭議事件，引發日本網友熱議。



《集英社》指出，湯島地區有許多越南籍、中國籍店員，每到晚上就會到街上招攬客人，其中部分攬客的店員也會暗示店裏有「按摩服務」。作者在文中寫到，一名在當地經營某家酒吧的40多歲店長指出，「在湯島自稱『我是台灣人』的女性，很多都是中國人在攬客」，他們會先灌醉客人，再把客人帶到附近的提款機，讓他提出大把的現金，趁機敲詐。該名酒吧店長表示，「我們家的客人曾經也有很多位被他們拉去。」

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記者實際走訪湯島，也被一名自稱「我是台灣人」的店員招攬，然而這種攬客的說法似乎是最近才開始出現的。報道寫到，如今的湯島地區常給人「敲竹槓」的印象，但湯島地區其實並非始終如此。去年6月，東京都北區最熱鬧的赤羽地區發生了店員強行攬客的事件，多達17名喝醉的男女緊抓着路人不放、強迫攬客而被依違反《風俗營業法》遭到逮捕，其中就包括了13名中國籍女性；湯島店家推測，後來這些敲詐勒索的集團，可能就從赤羽開始轉移到了湯島地區。

當地開始有店家會警告客人，要特別注意這些團夥，避免被灌醉、敲詐勒索，結果後來有部分中國人自稱「我是台灣人」以混淆視聽。《集英社》記者採訪到曾被敲詐的受害者，受害者稱自己在接上被一名中國女店員招攬，中途離開座位去上廁所，回來後喝完飲料就愈來愈想睡，才意識到飲料中被下了安眠藥，結果他清醒後就發現錢包裏的現金不翼而飛。受害者無奈表示，像這樣的案件，即使去報警也大多無法得到妥善處理，只能摸摸鼻子自認倒楣，「警察告訴我，那是我自己的責任」最後就不了了之。

湯島地區做為東京鬧區之一，報導也引發許多日本網友熱議；許多人感嘆熱鬧的湯島成為法外之地，也有人為台灣抱不平：「在飲料裏下安眠藥也太危險了」、「現在也有很多中國人會開店寫『台灣料理』」、「分不出來誰是誰，來教教我怎麼分辨台灣人和中國人」、「台灣人的形象因此被拖累，好可憐」、「放任這些事情發生的警察也有問題啊」、「都能被報出來上新聞了，警察應該也有所掌握吧？」

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