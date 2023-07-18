世衛：波蘭廣泛地區29貓染禽流感至少25死　未有貓傳人報告

世界衛生組織7月17日通報，波蘭有至少25隻貓感染禽流感後死亡。世衛指出，這是首次有報告顯示，單一國家出現大範圍且較多數量的貓染禽流感，先前僅有一些零星的類似病例。目前尚不清楚感染動物的病毒來源，正在進行流行病學調查。



世衛指出，波蘭有關機構6月27日向世衛報告，該國13個地區有45隻貓不尋常死亡。截至7月11日，在對46隻家貓和1隻被圈養的獰貓（Caracal）樣本進行檢測後，29個樣本對H5N1禽流感病毒呈陽性，且病例分布於廣大地理區域。

據波蘭當局指出，已有25隻貓感染後死亡的報告，當中11隻死於禽流感症狀，包括肺炎和神經系統副作用；另有14隻需要人道毀滅。 波蘭當局已對所有曾與病貓有過接觸的人進行醫學觀察，截至12日未發現有人出現感染症狀。

消息人士稱，公共衛生官員正在調查疫情爆發的原因，包括貓隻曾否被餵食受H5N1病毒污染的生雞肉。

世衛表示，如與感染禽流感病毒的貓接觸，一般群眾被傳染的風險仍為低水平；竉物主人和獸醫等經常接觸相關動物的人士，在沒有適當防護情況下的感染風險為低到中等。

到目前為止，世衛沒有任何人類被貓傳染禽流感的紀錄。