日本蛋荒｜禽流感爆發1700萬隻雞遭撲殺　白色戀人產量減半

日本各地爆發禽流感，本季總計有超過1700萬隻雞遭到撲殺，創下過去紀錄，導致缺乏雞蛋，蛋價飆升。不僅超市內雞蛋架上不時空空如也，日本各地的伴手禮（手信）也受到影響，北海道人氣餅乾「白色戀人」產量，最高甚至減少5成。



《日本經濟新聞》報導，販售白色戀人等知名伴手禮的「石屋製菓」受到缺蛋影響，自1月開始減少白色戀人的產量，減少幅度最大達到5成。網路商店也停賣部分商品。此外，福岡知名伴手禮「博多通りもん」3月的產量，也比平時減少2成。除了伴手禮，橫濱燒賣名店崎陽軒所販售的便當，則將日式蛋捲換成炸雞塊、滷蓮藕等供貨量較穩定的食材。

報導指出，隨著禽流感在日本爆發，本季已有超過1771萬隻雞遭到撲殺，導致雞蛋價格飆高。日本農會全農蛋M尺寸的批發價（東京市場，1公斤），在4月28日的時間點為350圓（約港幣20元），比2022年同時期高出6成。

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日本撲殺的蛋雞佔國內飼養量的1成左右，外界認為需要過一段時間，雞蛋產量才能恢復。一名點心製造商負責人透露，據說一間養雞場，要恢復到撲殺前的產能，至少需要1年至1年半的時間，若在產量恢復前再次爆發禽流感，狀況將更加嚴峻。

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