禽流感病毒H5N1變異迅速傳染性大增　專家稱哺乳動物病例攀升

專家警告，造成世界各地鳥類禽流感病例數創新高的H5N1病毒正在迅速變異，呼籲各國加強為境內家禽接種疫苗。



專家強調，儘管目前的情況對人類構成的風險仍低，但哺乳動物的禽流感病例正在顯著上升，令人擔憂。

世界衛生組織（WHO）的動物流感研究合作中心主任韋比（Richard Webby）說，H5N1病毒在1996年首次出現，原本大致只限季節性流行，但2021年中「出現某些變化」，導致禽流感病毒傳染性大增。此後，禽流感疫情變成全年無歇，且擴散到新的地區，造成野鳥大量死亡、數千萬隻家禽被撲殺。

韋比領導的研究團隊發現，H5N1病毒從歐洲傳播至北美洲，過程中快速變異；病毒來到北美洲後毒性增強，意味着可能造成更危險的疾病。

韋比說，大多數的哺乳動物染上禽流感是因為吃了染疫的鳥類，但西班牙一座貂場和南美洲沿岸海獅群也出現疑似病例，意味着病毒可能正在哺乳動物之間傳染。

他強調，若要讓禽流感整體病例減少，進而降低人類感染風險，方法之一是各國對家禽施打疫苗。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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