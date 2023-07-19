中柬建交65週年　習近平與柬埔寨國王互致賀電

中柬建交65週年，中國國家主席習近平7月19日同柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）互致賀電。中國國務院總理李強19日也與柬埔寨首相洪森通話。



新華社報道，習近平指建交65年來，中柬關係經受國際風雲變幻考驗，歷久彌堅，他談到自己與西哈莫尼今年初在北京親切會見，並多次互致函電，共同引領中柬命運共同體建設進入高質量、高水平、高標準的新時代。

他稱中柬「鑽石六邊」合作架構不斷走深走實，「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設取得積極進展，中柬建交65週年暨中柬友好年系列慶祝活動辦得有聲有色。他稱高度重視中柬關係發展，願同西哈莫尼一道努力，推動中柬友誼結出更多碩果，給兩國人民帶來實實在在的利益。

報道引述西哈莫尼表示，柬中傳統友誼源遠流長，兩國在高度互信、互利共贏基礎上，建立全面戰略合作夥伴關係，攜手構建命運共同體，打造「鐵桿」友誼，新形勢下，堅信柬中友好關係和互利合作必將持續鞏固，兩國「鐵桿」友誼必將世代相傳。

他稱柬方願同中方攜手深化各領域合作，造福兩國和兩國人民，促進地區乃至世界的和平、穩定與繁榮。

中國國務院總理李強2023年6月訪問德國時發表講話（Reuters）

李強：推動中柬合作更多成果

中國國務院總理李強19日也與柬埔寨首相洪森互致賀電，李強表示今年是中柬建交65週年和中柬友好年，中柬關係站在新的起點，願同洪森首相一道，指導兩國各部門各地方通力合作，推動中柬全面戰略合作取得更多務實成果。

洪森表示，柬方堅定奉行一個中國政策，支持中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議等重大倡議，願同中方推動柬中命運共同體建設走深走實，維護兩國和兩國人民的共同利益。