韓國網紅柬埔寨被殺　警發現一疑點：她或曾遭性侵

韓國33歲直播網紅邊邊娥英（변아영）6月初和友人到柬埔寨旅遊，幾天後卻遭人棄屍水溝。韓國電視台SBS時事節目《想知道真相》訪問專家及柬埔寨當地警察，發現她可能遭受性侵。



圖為柬埔寨警方在社交媒體上發布的疑犯照片。

綜合韓媒報導，邊娥英6月2日和一名友人入境柬埔寨，6月4日前往一對中國籍夫妻在金邊經營的博康診所吊點滴、注射血清，以提升免疫力，接受血清治療時疑似癲癇發作而死，6日被發現陳屍金邊郊區水溝。警方根據包裹屍體的紅布上殘留的指紋，循線找到這對中國夫婦，將兩人依棄屍等罪嫌逮捕。

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《想知道真相》節目中援引負責此案的當地警察說法指出，邊娥英的死因研判為窒息死，懷疑是藥物副作用導致，「屍體沒有被遭人使用酷刑等外傷痕跡，藥物檢查也呈陰性」，但屍體被發現時「沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，因此懷疑她曾遭受性侵」。

涉案的中國夫婦向警方供稱，邊娥英在診所突然癲癇發作身亡，也坦承開車將遺體載往水溝棄屍。製作單位找上目前被拘留的中國男子，對方聲稱，邊娥英當時要求幫她打針，但他沒有照做，且邊娥英身上已經有其他打針的痕跡。

男子指出，邊娥英後來沒有打針就睡着，他過去查看時卻發現她口吐白沫，已經失去意識，雖然馬上餵食急救藥物及供氧，邊娥英最終仍不治身亡。他還強調，「我承認棄屍，因為當時很驚慌、害怕又沒錢，因此受罰是理所當然的，但我妻子甚麼都不知道」。

但專家根據監視器畫面，認為他的妻子不可能不知情，且推測「會選擇棄屍就代表他們還做了需負上更大責任的行為」。

（韓媒edaily於7月9日稱，據推測，這對夫婦是通過沒有醫生執照的第三方獲得醫生執照來非法經營醫院的，並因擔心邊娥英屍體被發現而選擇到進行棄屍。

柬埔寨檢察官以「謀殺加施以酷刑」的罪名起訴這對夫婦。）

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