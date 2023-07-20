中國駐美大使被問及外長秦剛去向　謝鋒：等着看　感謝關心

中國駐美大使謝鋒當地時間星期三（7月19日）參加阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum），在現場被主持人追問關於中國外交部長秦剛的去向時，謝鋒說，我們就等等看（let's wait and see）。



謝鋒是今年阿斯彭安全論壇「爐邊談話」的嘉賓。在對談中，主持人史蒂夫·克萊蒙斯（Steve Clemons）一開場就提到美國前國務卿基辛格正在北京訪問，在謝鋒回應表示基辛格此行的信號是中美關係必須回歸正軌後，克萊蒙斯跟著問，我們知道基辛格見了中國國防部長李尚福、也見了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，他有沒有機會與秦剛見面？

對於這一問題，謝鋒表情輕鬆地說：「我們就等着看。」回答完畢，他哈哈大笑。

兩人對視並沉默了一秒鐘，主持人繼續問：「還有更多（信息可以透露）嗎？」

對於主持人問的「有更多嗎」，謝鋒這樣回答：「會，我相信還會有其他中國領導人與基辛格會面」。語畢，謝鋒拿起茶几上的杯子喝了一口水。

主持人回應稱，自己確實關心秦剛的情況，秦剛任駐美大使時他曾經採訪秦剛，希望知道他的現況如何。主持人還開玩笑說，「我以為他（秦剛）在做秘密外交」，和基辛格互動。

對此，謝峰回答說：「中國外交部發言人已就此事向媒體做了簡報，感謝你的關心。」說完，現場觀眾發出笑聲。

自從上月25日以後，秦剛已三個星期沒有公開露面，並接連缺席東盟（ASEAN）外長會等外交活動。中國外交部最初說明秦剛是因為健康原因未能出東盟外長會議，但最近沒有再提到健康原因。對於他的去向，外界眾說紛紜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

