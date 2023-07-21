新西蘭奧克蘭3死6傷槍擊案　中方證實一名中國公民受傷

新西蘭舉行女子世界盃前夕，最大城市奧克蘭（Auckland）市中心一個建築工地7月20日發生槍擊案，3人死亡、至少6人受傷，死者包括槍手。中國駐奧克蘭總領館21日證實，有一名中國公民在事件中受傷，目前傷情穩定。



央視新聞21日報道，20日發生在奧克蘭市區的槍擊事件中，有一名中國公民受傷，總領館得知消息後，第一時間與受傷的中國公民取得了聯繫，並派員前往探望。

據領館工作人員介紹，傷者目前傷情穩定。

《新西蘭先驅報》20日稱，一名24歲男子20日早上7時20分帶槍到建築工地，然後開槍。報道引述救護員指，有至少6人受傷，其中3人重傷。傷者包括警員。

報道引述一名建築工人指，事發時火警警報響起，建築工人開始走下樓梯，這時一名身穿深色外套的持槍男子走過來，要求他們爬上屋頂，並稱否則他就會開槍。建築工人其後聽到多聲槍響。

警方表示，槍手穿過建築工地，他在到達上層後躲在電梯井內。他之後又開數槍，警方在不久後發現他已死亡。警方發聲明指，槍擊事件已受控，這是個別事件，它不構成國家安全風險。

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）稱，槍手看來是單獨行兇，警方沒在尋找與此案有關的其他人。他說槍擊事件不涉及明確的政治或意識形態動機，因此不構成國家安全風險，而新西蘭的安全威脅級別不會改變。