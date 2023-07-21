2023女子世界盃︱FIFA疑似「走數」　同工同酬之路崎嶇

女子足球世界盃7月20日分別在新西蘭及澳洲揭幕，今屆除了是首次以合辦形式舉行的女子賽事外，參賽隊伍數目亦擴大至32隊，與男子世界盃看齊。不過兩者相比之下，國際足協（FIFA）向女子世界盃撥出的獎金則與男子賽事有明顯差別，這亦令一眾女子職球員踏上爭取同工同酬之路。



FIFA估計，今屆女子世界盃的門票及轉播等收入接近2億美元，惟對於參賽的736名球員而言，她們關心的除了是如何協助球隊取勝外，自己的收入並是重點。國際職業足球員協會（FIFPRO）的數據顯示，上屆（2019年）在法國舉行的女子世界盃，球員所得收入與2018年俄羅斯男子世界盃相比，女子球員平均所賺的收入約為男子球員的8%。

女子世界盃：澳洲在開幕戰以一球擊敗愛爾蘭，總理阿爾巴尼斯祝賀入球功臣兼隊長卡莉。（Reuters）

FIFA主席疑開空白支票

年薪及花紅達390萬美元的FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）亦以「無薪加班」（wage theft）形容過去女子世界盃為球員帶來收入不足的問題，他在6月承諾為獎金加碼至1.1億美元，比上屆增加300%，每名球員至少獲3萬美元，並根據球隊表現按比較增加，奪冠球員每人可獲27萬美元。

國際足協主席恩芬天奴宣布女子世界盃獎金大幅加碼，惟球員能否如願分得獎金，仍是一大疑問。（Getty Images）

事實上，這筆獎金與2018年（4億）或2022年（4.4億）的男子世界盃獎金仍有明顯差距，而且恩芬天奴亦有「走數」意圖，稱如何或是否向女子球員支付獎金，應交由各個足總判斷。

C朗與韋冰露同為球星 收入差天共地

財富雜誌《福布斯》（Forbes）指出，FIFA已經不是首次「走數」，指該組織連保障球員不受性騷擾等基本職場制度都做不到。有女國腳曾向人權觀察（Human Rights Watch）表示，FIFA每年平均資助各協會150萬美元發展女子足球，惟她們不但沒有受惠，而且有關款項卻用於刺激貪污及性侵。

女子世界盃：韋冰露（Megan Rapinoe，右）是女子球壇的傳奇球星，但她的收入與同年的C朗相比，就遠遠落後對方。（Getty Images）

最近男子足球在沙特阿拉伯掀起一股「爆買」潮，多位球星以數以千萬計歐元轉會費加盟不同沙特球會，週薪以幾十萬元起跳。例如在艾納斯（Al Nassr）效力的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），其球場內外的收入估計達1.36億美元；而與C朗相同歲數、美國女子球星韋冰露（Megan Rapinoe）雖然是去年女足最高薪球員，但整體收入卻只有570萬美元，可見男女足壇收入的鴻溝。

只有少數球隊有意同工同酬

話回今屆世界盃，FIFPRO最近的調查發現，有29%受訪女子足球員表示，她們協助國家隊出線後，並沒有由所屬足總獲得款項。即使可以到澳洲及新西蘭參賽，球員亦要面對成本問題，例如一眾牙買加隊員的母親就為女兒發起網上眾籌；尼日利亞、南非同樣受到薪酬和備戰不足情況困擾，南非隊更因此杯葛世界盃前最後一場熱身賽。

主辦國澳洲的全體23名曾在賽事開幕前3天拍片，批評世界盃獎金「同工不同酬」，並呼籲當地女子聯賽的球員轉為全職。而這隊綽號「Matildas」的澳洲女足亦幾經辛苦，包括在2015年採取工業行動，以及在2019年運用集體談判權，成功爭取與男子隊在盃賽獎金看齊，與新西蘭、英格蘭、巴西、挪威、美國，以及沒有參賽的威爾斯，成為少數同意或部分實現男女國腳同工同酬的代表隊。

女子世界盃：新西蘭和挪威是少數同意實施同工同酬的國家隊。（Reuters）

FIFA有意在2026年的男子世界盃及2027年女子世界盃做到獎金性別平等，但從恩芬天奴「走數」事件來看，足球壇邁向同工同酬之路仍然漫長，亦落後於網球（美國公開賽在1973年同意男女均等獎金）和板球（國際板球理事會在今年7月13日決定同工同酬）。