約2000企鵝遺體沖上烏拉圭海岸死因未明　屍橫遍野令人心酸

過去10天裏，約2000隻在海中死亡的企鵝被沖上烏拉圭東部海岸。當局說，企鵝的死因似與禽流感無關，但到底是什麼導致牠們死亡仍是一個謎。



法新社報道，烏拉圭環境部動物司司長萊扎戈延（Carmen Leizagoyen）說，這大群企鵝是麥哲倫企鵝（Magellanic penguins），且多未成年，死後被洋流帶到烏拉圭岸上。

她說，這些企鵝是在大海中死亡，90%為年輕企鵝，衝上岸時體內沒有脂肪儲備，都是空腹。她也強調，所有被採集樣本的禽流感檢測結果都是陰性。

麥哲倫企鵝在阿根廷南部築巢。在南半球的冬季，它們會向北遷徙尋找食物和溫暖水域，甚至會到達巴西聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）的海岸。

萊扎戈延說，在遷徙過程中出現一定比例的死亡是正常的，但這麼大量的死亡並不正常。她說，去年巴西也發生過類似的死亡事件，但原因不明。

環保倡導者將麥哲倫企鵝死亡數量增加，歸咎於過度捕撈和非法捕撈。

SOS海洋野生動物救援組織的特索爾受訪時說：「從1990年代到2000年代，我們開始看到野生動物缺乏食物現象。資源已被過度開發。」

另外，7月中旬襲擊巴西東南部的大西洋亞熱帶氣旋，也可能導致最脆弱的動物，因惡劣天氣而死亡。

特索爾說，最近他也在烏拉圭首都蒙得維的亞以東馬爾多納多省（ Maldonado）的海灘，發現死去的海燕、信天翁、海鷗、海龜和海獅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

