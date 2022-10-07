英國BBC紀錄片企鵝互相噴sss「世紀大戰」影片 觀眾不安食難下嚥
撰文：聯合新聞網
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BBC日前釋出備受期待的紀錄片續作《冰凍星球II》（Frozen Planet II），但其中一幕企鵝爭鬥而互相噴射糞便的畫面讓觀眾感到不適。
紀錄片《冰凍星球II》裡播出企鵝在和同類爭鬥時使用的「特殊戰術」，成群的企鵝將肛門朝向別的同伴噴出屎，形成一道白色的高射炮，噴射距離達數公尺遠。
攝影機空拍成百上千隻企鵝群聚，地上全是糞便的放射狀軌跡，非常壯觀（點擊放大瀏覽，慎入）：
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許多觀眾都被這幕噁心到了，紛紛湧入推特抱怨，大好的週日晚上本來要收看知性野生動物紀錄片，卻慘遭企鵝液態大便和海鷗的嘔吐物物理攻擊了10分鐘。還有人準備好零食要配電視，卻被排泄物搞到食不下嚥。
BBC製作的紀錄片《冰凍星球》時隔11年推出二季，製作團隊耗時4年走訪全球18個國家的寒冷地區，近距離拍攝野生動物的珍貴鏡頭，同時帶觀眾探索全球暖化以及環境保育的議題。
有網民轉發影片片段，打趣說這是他的初生女兒過去24小時排泄的情況：
Summary of my newborn daughter’s past 24 hours 💩#baby #daughter #dad #frozenplanet pic.twitter.com/2qzSFexCnX— First Time Dad (@secretdad12122) October 3, 2022
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