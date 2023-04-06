The Mandalorian｜「鳥界曼達洛人」照片瘋傳　網民：星戰企鵝？

長相奇特的鳥類！畫面中可見，這類「黑頭白身」的海雀，臉中央各被劃一道白線，猶如被立可白劃過一般，仔細一看眼睛就在旁邊，越看越有喜感，甚至可以感覺出有些帥氣。



時常分享「稀奇動物」的臉書粉專「寶榛的動物園兒」日前分享一種名為「刀嘴海雀」的鳥類，體色為黑白，是一種潛水海鳥，身長15~40公分，擁有短翅和短腿，腳有蹼，能夠直立在地上。

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刀嘴海雀分布於北極、亞北極及溫帶北部地區，少數種向南至下加利福尼亞半島，以魚、甲殼類、軟體動物和浮游生物為食。

貼文一出引發網友討論：「也太有喜感了」、「嘴巴是瓜子」、「有近一分鐘以為那是眼睛（白線）」、「看了一陣子才看懂他長怎樣」、「瞇瞇眼的通常都是狠角色」、「這樣的感覺」。

也有網友點名，《星球大戰》（Star Wars）中的「曼達洛人」（The Mandalorian）、「我們的頭盔酷吧！」、「星戰企鵝」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】