婚姻56載　英國老翁稱難抵哭求忍痛勒斃絕症妻　官判謀殺罪不成立

英國一名76歲老翁，被控於2021年12月在塞浦路斯家中勒死結婚56載、時年74歲的妻子。他聲淚俱下供稱，罹患血癌的妻子曾多次哭求他結束自己生命，他才會忍痛下手，7月21日法院判決其謀殺罪名不成立，僅誤殺罪成，待27日判刑。



英國退休礦工亨特（David Hunter）與妻子賈尼絲（Janice Hunter）10多歲時相識，共同生活逾半世紀。二人約20年前搬往塞浦路斯，追求海外「夢想生活」，直至賈尼絲患上血癌，醫療費用高昂，生活愈見艱難。

亨特5月在庭上供稱，賈尼絲在離世前數週已虛弱至幾乎無法動彈，並承受極大痛苦，曾花5到6週央求他幫自己「結束痛苦」，且請求愈見強烈，在她變得歇斯底里後，自己才終於妥協，將她勒死。

圖為亨特（David Hunter）與妻子賈尼絲（Janice Hunter）合照。（影片截圖）

他表示，如非妻子請求，自己「過一百萬年」都不會殺死她，又指「她不只是我的妻子。她是我最好的朋友……我希望她能改變主意。我非常愛她。」

律師表示，亨特獲判謀殺罪名不成立，是因為他並非早有預謀，而是目睹妻子承受極大痛苦，一時衝動下手，而法官亦同意亨特與妻子關係融洽，且是妻子要求他幫自己了斷。

圖為亨特（David Hunter）與妻子賈尼絲（Janice Hunter）結婚照。（影片截圖）

案件判決前，亨特已被關押19個月，但他表示，與妻子生命的最後6個月相比，他的獄中時光「不算什麼」。

亨特與賈尼絲的女兒萊斯利（Lesley Cawthorne）形容，判決是對父親最好的結果，使他有真正機會重見曙光。她指父親並不是殺人犯，又指他之後或會留在塞浦路斯一段時間。