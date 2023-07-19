《半澤直樹》市川猿之助認罪「對父母加工自殺」　最重可判監7年

47歲日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）涉嫌對爸爸市川段四郎加工自殺，18日被警方以「再逮捕」繼續拘留，隨後也認罪。



他日前已認罪對媽媽加工自殺，事件由專門調查殺人案的搜查一課出動，也引發社會高度關注。

有律師分析，加工自殺罪刑期不長，他很有可能被判緩刑，不用入獄。

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據日媒《日刊體育報》報道，曾任東京地檢特搜部副部長的律師若狭勝分析，市川猿之助即使被起訴對父親、母親的加工自殺罪，由於是親人之間的案件，以及考量死者有輕生之意的前提下，他被判緩刑的可能性很高，推測是刑期3年緩刑3年。

市川猿之助的供詞曾提及，是在家族會議討論後決定輕生，爸爸有意尋短已經被認定是事實，與透過社群網路尋找厭世者，並對其加工自殺的惡質事件不同，主要是家人之間，對長期照護的疲憊，只有親人才知道的微妙情結所致。

早前有週刊爆出市川猿之助的供詞，包括讓雙親服下安眠藥入睡，並且套上塑膠袋，再用養生膠帶固定，而雙親遺體經過解剖後，發現是藥物中毒至死，沒有窒息死狀態。調查人員透露，有關塑膠袋與養生膠帶，在現場都沒有發現，市川猿之助表示是自己處理掉的，警方也從他住處附近垃圾場的監視器中，發現他丟棄東西的畫面。

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司法界人士高度關注市川猿之助案件的審理進度，律師若狭勝認為，市川猿之助使用塑膠袋一事，是在雙親有輕生意志的前提下使用，會被認定是加工自殺的一環。

另外有律師正木絢生認為，整起案件涉及2個犯罪事件（父親、母親），將會根據日本刑法第45條合併罪進行審理。加工自殺罪是6個月以上，7年以下的有期徒刑，有關量刑的推測，律師認為關鍵是「死亡人數」，還有對於患病的父親，市川猿之助對其加工自殺的行動，會影響日後的判決，該位律師的看法是會判刑。

由於考慮到市川猿之助的精神狀態，自5月事件發生後，警方一直採取「鑑定留置」的手段，目前根據對爸爸加工自殺罪再延長拘留20日，至今已經拘留2個月，全案大概要花4個月才會調查結束。

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