美國18歲媽媽欲「僱殺手弄死3歲親生兒子」　只為和前男友復合

美國佛羅里達州18歲女子佩茲（Jazmin Paez）是3歲孩子的母親，然而她卻透過網路想僱用殺手，願意付3000美元（2.34萬港元）殺害親生兒子，期待已經分手的交往對象能和她復合。



綜合Fox新聞、CNN報道，佩茲使用假名在網站rentahitman.com發送謀殺3歲兒子的訊息，並提供孩子的照片及確切位置，指名殺手要在20日前完成任務。

殺手網站原來暗中與警方合作 無辜3歲兒逃過一劫（點圖了解更多）：

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依據她在網站填寫的表格，她稱想要僱用殺手處理事情，要求盡快把兒子帶走，愈遠愈好，或直接殺掉。

其實這是個偽裝成可僱用殺手的網站，網站收到要求後，把消息轉給警方。網站所有者英尼斯（Robert Innes）透露，其實網站每天都會收到數百封類似的要求，但這次的情況太過真實，起初邁阿密戴德警局還不相信此事。

不過最終一名人員介入調查後，才發現佩茲是真的想把親生兒子殺掉。

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佩茲已於18日晚間被逮捕，被指控一級教唆謀殺罪等。佩茲母親表示，佩茲早在5月就搬離家中，每天都會打電話過來和她的3歲兒子說話，至於網站上留的電話確實是佩茲的聯繫方式。

佩茲落網接受訊問後承認想僱用殺手殺害兒子，並告訴警方，因為她的交往對象不喜歡她有兒子並為此分手。佩茲以為，若僱用殺手殺掉兒子，兩人之間的關係就能重新開始。

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