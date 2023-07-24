稱柬埔寨大選不自由不公平　美國暫停援助項目兼祭簽證禁令

柬埔寨執政黨宣布在星期天（7月23日）大選取得壓倒性的勝利後，美國宣布暫停針對柬埔寨的一些外國援助項目，並對破壞民主的柬埔寨個人實施簽證禁令。



路透社報道，美國國務院發言人米勒星期天發表聲明說，柬埔寨這場選舉「既不自由也不公平」，令美國深感「不安」。

由柬埔寨首相洪森領導的柬埔寨人民黨，在無任何強勁對手的挑戰之下，毫無懸念的重回執政。洪森任相已38年，他計劃在本次大選後，把政權移交給長子洪瑪內。

米勒說：「在大選之前，柬埔寨當局對政治反對派、媒體和民間社會，展開了一系列的威脅和騷擾行動，破壞了柬埔寨的憲法精神和柬埔寨的國際義務。」

他說：「作為回應，美國採取了一系列措施，對破壞民主的個人實施簽證限制，並暫停對柬埔寨的一些外國援助計劃。」

米勒呼籲柬埔寨當局恢復真正的多黨民主體系，結束出於政治動機的審判，撤銷對政府批評者的定罪，同時允許獨立媒體不受干擾的在柬埔寨運作，以「提高柬埔寨的國際地位」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

