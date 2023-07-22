柬埔寨大選｜首相長子洪馬內或接棒　畢業於西方院校現為四星將軍

柬埔寨星期天（7月23日）將舉行全國大選，選舉結果可謂毫無懸念，已執政38年的首相洪森及他領導的柬埔寨人民黨預料會繼續取得壓倒性勝利。因此，這次大選許多目光聚焦在已被指定為未來首相的洪森長子洪馬內。



現年45歲的洪馬內（Hun Manet）也是柬埔寨武裝部隊副總司令兼陸軍總司令，他將在這個星期天舉行的大選中競選國會議員。

在位長達38年的洪森曾多次暗示將卸任首相，並在2021年指定長子為接班人。有學者預料，這次大選是洪森最後一次參選，而洪馬內將在來臨大選中順利贏得國會議席，逐步接替父親，最終成為首相。

柬埔寨7月23日舉行大選，圖為首相洪森2023年7月1日在金邊出席競選活動（Reuters）

中國鳳凰衛視星期四（20日）播出洪森的訪談片段。洪森指出，洪馬內在大選後可能很快就能出任首相。他說：「（大選後）三、四個星期內，洪馬內可能成為首相。這取決於他是否能做到這一點。」

洪馬內畢業於美國西點軍校（West Point），後取得紐約大學（New York University）經濟碩士和英國布里斯托大學（University of Bristol）經濟博士學位。洪馬內1995年開始從軍，在軍中擔任過許多重要角色，除了現任職銜，還包括他父親私人保鏢部隊的副指揮官，以及柬國反恐部隊的負責人。今年4月，他正式晉升為四星將軍。

他還是柬埔寨人民黨中央常務委員及青年團團長。過去一年，他會見了10名世界領袖和外交部長，明顯多於前一年的兩名。

分析：洪馬內接棒有機會重置柬和西方國家的外交關係

有分析認為，受過西方教育的洪馬內接棒後，有機會重置柬埔寨和西方國家的外交關係。

《洪森的柬埔寨》一書作者斯特蘭吉奧說：「作為首相，洪馬內將尋求與每個國家建立良好關係，但與洪森執政時期一樣，由於要維護執政黨在柬埔寨政治中的首要地位，使得這個目標變得複雜…… 關係能否改善，很大程度上將取決於西方政府是否願意接受一個民主基線較低的柬埔寨。」

柬埔寨選舉：洪馬內2023年7月1日在金邊出席競選活動（Reuters）

洪馬內曾在2003年說，他欣賞某方面的美國文化，例如人們擁有「做任何想做的事的自由和機會」「對多元化的寬容」，以及「從不同視角看問題」。他還說，一個國家須達到一定程度的發展水平，民主才能發揮作用，否則很容易被金錢操控。

不過，也有不少人對洪馬內能否為柬埔寨帶來真正的變化有所保留。泰國前外交部長卡西評價洪馬內時說：「他對民主、人權等有所接觸，但他成長於一個非常專制的政權……如果他推進自由化，意味着他的家族對柬埔寨政權統治的終結。他為何要損害自身利益？」

儘管洪森表露出交棒意願，但據《金邊郵報》報道，洪森也表明會在政治道路上持續引導兒子，還直言「如果兒子未能達到預期目標，我將重新擔任首相」。

洪森在被問及他的兒子會否以不同方式執政時笑說：「如何不同？任何分歧都意味着破壞和平，並毀掉老一輩的成就。」

本文獲《聯合早報》授權轉載，原標題為《柬埔寨大選臨近 首相洪森長子成焦點》。

