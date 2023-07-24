日本知名作家森村誠一逝世　《惡魔的飽食》揭露731部隊惡行

日本著名作家，森村誠一在7月24日逝世，終年90歲。森村的暢銷小說《人性的證明》在日本膾炙人口，其紀實作品《惡魔的飽食》更因紀錄日本二戰時的731部隊惡行成為大熱。



森村在1933年出生，戰後從青山學院大學畢業後，一邊在大阪和東京的酒店工作，一邊創作小說。戰後社會的頹廢、經濟的蕭條，在酒店的人生百態均成為森村的創作靈感。

森村在1969年憑藉《高層的死角》獲得江戶川亂步獎，正式步入作家行列。

圖為《人性的證明》改篇電影，其插入曲草帽歌相當著名，在當年的中國十分流行。

1976年森村的長篇小說《人性的證明》（又譯為人證）出版，在翌年改篇成電影。在1977年出版的《野性的證明》再改編為電影，由當時的名優高倉健、藥師丸博子出演大獲成功，森村一躍成為人氣作家。「證明」三部曲（人性的證明、青春的證明、野性的證明）成為了森村的最大代表作。

在80年代，森村以紀實形式，連載《惡魔的飽食》，揭露二戰時期日本侵略中國東北時設立的731部隊，作人體實驗等可惡惡行。儘管部分內容後來被證實虛構，但其訪談及史料內容豐富在當時有着很高的參考價值。隨着學者進一步對書中內容檢證，讓更多日本731部隊的史料曝光，對歷史學界有重大意義。

森村的創作一直到持續到2010年代，其「棟居刑事系列」推理小說一直連載至2012年。隨着持續年紀漸大，森村喜愛上作詩，經常在旅行時帶着相機，邊拍照邊吟詩造句。

共同社報道，森村在24日4時戈37分，因肺炎在東京一家醫院去世，享年90歲。