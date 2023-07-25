英國政府承諾每年增建30萬間住宅　應對房屋短缺情況

英國住房短缺問題由來已久，但在通貨膨脹的影響下，住房危機正在持續惡化，為此，英國房屋部長高文浩（Michael Gove）承諾，政府每年將增建30萬套住宅，應對這一問題。



路透社報道，高文浩星期一（7月24日）在倫敦發表演說時說：「我完全支持政府（到本十年中期）建造30萬套住宅的目標……我相信我們正在實現增建30萬住宅目標的軌道上。」

今年5月，英國獨立電視台（ITV）引述2022年的數據報道稱，擁有正職和穩定收入的英國人面臨無家可歸的比率增加了22%。

另據英國國家統計局公佈的數據，截至2023年5月，英國租金在過去一年上漲了5%，為2016年以來的最高水平，其中倫敦地區租金年漲幅最為劇烈，達5.1%，創近7年新高。

分析指出，英國人的薪資跟不上租金漲幅，導致越來越多英國人不僅買不起房，而且連租金也無力承擔，部分人只能選擇和父母居住。

在倫敦擔任全職私人助理的妮可（Nicole Williams）對ITV說，她需要在下班後設法重新預定前一晚短暫落腳的住處。

妮可說：「事實上，我在工作，我在謀生，我有足夠的資金照顧自己，但這都沒有意義，我只是想像普通人一樣生活。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

