移民英國11歲港童IQ162　高過霍金愛因斯坦

居住在英國倫敦巴奈特（Barnet）的11歲香港移民男孩Adrian Li在門薩（Mensa）智商測驗中獲得162分，成為全球成績排名前1%的受試者，成功獲得門薩協會的會員資格，且成績高過霍金（Stephen Hawking ）和愛因斯坦（Albert Einstein）所獲的160分。



倫敦地方媒體MyLondon報道，Adrian和家人於2022年從香港移居至巴奈特，其母親Rachel表示，Adrian從小就表現與眾不同，2歲便展現出對書籍的熱愛，閱讀速度很快，且每天都閱讀大量書籍。在幼兒園期間，他已經開始閱讀星際大戰（Star Wars）的小說。

母親Rachel又稱， Adrian甚至在8歲就開始寫冒險小說，並書命名為「怪物探索」（Monster Quest）系列。現在他正在寫一本關於古羅馬的小說，望在今年秋天出版。

圖為Adrian Li與他所寫的「怪物探索」（Monster Quest）系列小說合影。（網頁截圖）

此外，Adrian小學時獲得了多項學術獎項，並且喜歡考試，「給他帶來了成就感和自豪感」。除了學術成績驚人，Adrian還喜歡國際象棋、壁球、擊劍、滑雪、乒乓球、跆拳道、划船等。

Adrian表示，最初只想取得148分進入門薩的門檻，從沒想過會得到與愛因斯坦差不多的160分，令他感到驚訝。他表示，夢想是成為一名心臟病學家、從劍橋獲得學位，「成為世界上最棒的醫生！」

門薩最年輕成員2歲獲146分：